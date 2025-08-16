ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ë¡ÄÃ«ÈË¸µ¿®»á¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¿Ø¤¬ÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îº´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÂ¾¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Æ´¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÎÉ¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÏÃ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤³¤ÎÎÉ¤¤ÃË¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Î´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÂÇ¿ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤Í¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï2000ËÜ°ÂÂÇ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ä¤é¤¤À®ÀÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¼é¤ê¤Ç¤Î¹×¸¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤ÏÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤Ç¡¢¸«¤¿»þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡£¤â¤¦¹â¹»À¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¨¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ò¤¨¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù