²°Æâ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È²°³°¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¸ú²Ì¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¡Ö¶ÚÎÏ¤äÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤é²°³°¡×
¡¡Æü¾ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤ò²ò·è¡ª¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È²°³°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø¤òÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø
Q.¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È²°³°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
A.¶ÚÎÏ¤äÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤é²°³°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï2¡Á3¡ó¤Î·¹¼Ð¤Ç²°³°¤ÈÆ±Åù¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡¡Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î²Æ¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤¬¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â·ò¹¯¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¡Ö²°³°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¡£
¡Ö²°³°¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ò¥¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÏ©ÌÌ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ò°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î°ã¤¤¤¬¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥·¥ó¤ÏÄ¾Àþ¤ÎÁö¤ê¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²°³°¤ÏÆ»¤Îµ¯Éú¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢²ÏÀîÉß¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤òÁö¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÎÏ¤ò»É·ã¤Ç¤¡¢µÓÁ´ÂÎ¤Î¶¯²½¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÂÎ´´¶¯²½¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²°³°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¶áÇ¯¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÍÌ¾¥³¡¼¥¹¤Î·¹¼Ð¤òºÆ¸½¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¡È¥³¡¼¥¹»îÁö¡É¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤½¤¦¡£
¡Ö½ë¤¤Æü¤Ê¤É¤ÏÌµÍý¤Ë³°¤ÇÁö¤ë¤è¤ê¡¢¶õÄ´¤Î¸ú¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¨¤äÂ¼ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡·¹¼Ð¤ò2¡Á3¡ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±Åù¤ÎÉé²Ù¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¡óÄøÅÙ¤Î·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤ª¿¬¤ä¤â¤âÎ¢¤Î¶ÚÆù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×