好き＆行ってみたい「栃木県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「鬼怒川渓谷」、1位は？【2025年調査】
豊かな緑と清らかな水辺に恵まれた栃木県には、森林浴を楽しめる絶景スポットが点在しています。渓谷や温泉地とあわせて訪れられる場所も多く、観光と自然散策を同時に楽しめるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「清流と緑が美しく、静かで落ち着いた雰囲気に惹かれました」（30代女性／東京都）、「混雑も少なそうで、静かな環境で自然を満喫できそうなのが魅力です」（30代女性／神奈川県）、「渓谷の周囲には見上げる木立が連なっていて綺麗です」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「圧倒的な迫力で空気も美味しいから」（30代女性／埼玉県）、「滝が普通に感動しました。周辺の森林が良かったと記憶しています」（50代男性／東京都）、「迫力満点の滝と一緒に森林浴を楽しめるからです」（50代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鬼怒川渓谷／52票鬼怒川渓谷は、四季ごと変わる表情が魅力。とくに秋、山肌が赤や黄色に染まる時期は、多くの人がこの景色を目当てに足を運びます。川沿いには遊歩道や温泉宿が点在し、歩きながら清流の音に耳を澄ませ、湯に浸かって体を休めることも可能です。
1位：華厳の滝／75票日光を代表する名勝・華厳の滝は、高さ97メートルから一気に落下する迫力ある滝と周囲の豊かな森が魅力です。観瀑台から間近に見る滝の迫力は圧巻で、新緑や紅葉と相まって四季折々の絶景を楽しめます。周辺にはハイキングコースもあり、森林浴にも最適です。
