「しずかちゃんみたい」あの、透明感あふれる白ワンピショットに反響！「可愛いっピ！」「二次元ぽく見える」
歌手やタレントとして活動するあのさんは8月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。白いワンピース姿を公開し、あるキャラクターに似ていると話題になりました。
あのさんの投稿文は自身が作詞作曲した楽曲「ハッピーラッキーチャッピー」の歌詞の一部で、投稿に添付されているリンクからYouTubeで公開されている「ano『ハッピーラッキーチャッピー 』× アニメ『タコピーの原罪』Collaboration Music Vide」を視聴することができます。
ファンからは、「可愛すぎてお人形さんですか？」「あのちゃんのエモい姿素敵すぎる」「ほっそいなあ羨ましい」という声のほか、「しずかちゃんみたいで可愛いっピ！」「しずかちゃん感満載」「一瞬二次元ぽく見える」など、「ハッピーラッキーチャッピー」をオープニングテーマとして起用するアニメ『タコピーの原罪』のヒロイン・久世しずかに似ているとのコメントも寄せられました。
【写真】あのの“しずかちゃん感満載”な白ワンピ姿
「あのちゃんのエモい姿素敵すぎる」あのさんは、「会いたいとか助けてとかあなたに言えたなら魔法だっていらないよ」とつづり、2枚の写真を投稿。公園のような場所で、白いワンピース姿のあのさんがアコースティックギターを持つソロショットです。透明感のある色白の肌が印象的です。
「何すかこの衣装はっ!?」11日には、「CANNON BALL2025有難う御座いました」とつづり、個性的な衣装を身にまとった姿を公開したあのさん。ファンからは「ほんとにあのちゃん着こなせない衣装なさすぎてる」と称賛する声のほか、「宇宙的な衣装？」「何すかこのフラフープと一体化している衣装はっ!?」など不思議な衣装へのツッコミも寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)