「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースのマックス・マンシー内野手が右脇腹痛のため、１０日間の負傷者リストに入った。ロバーツ監督が試合前の会見で発表。「大きな損失」と落胆した。チームは１３日のエンゼルス戦で４連敗を喫し、４月２８日以降守り続けてきた首位から陥落。この日から始まるパドレスとの首位攻防３連戦を前に大きな痛手となった。

マンシーは１３日のエンゼルス戦の試合前の打撃練習で右脇腹を痛めて、予定されていた出場を急きょ取りやめ。ロバーツ監督は「右脇腹に少し痛みがある。検査をして２、３日休ませる」と話していた。

メジャー１０年目のマンシーは開幕からスランプに陥り、５月中旬まで打率１割台に低迷。しかし、打席内で眼鏡をかけ始めてから打撃は向上し、６月の月間成績は２５試合に出場してチーム三冠（２０試合以上）の打率・３３３、７本塁打、２４打点をマークした。ＯＰＳ１・１１３も大谷らを上回るチーム最高だった。

７月２日のホワイトソックス戦の守備で走者と交錯して左膝骨挫傷で約１カ月の離脱。復帰後の打撃感覚が心配される中、復帰後８試合で打率・３４８、４本塁打、９打点、ＯＰＳ１・４０１と好調を維持し、ロバーツ監督から「マックス（マンシー）の存在がチームに好影響を与えている」と称えられていた。