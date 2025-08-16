平均年収の約2倍「900万円」を稼いでいるという友人。上位何%に該当するのでしょうか？
年収900万円は何割くらいいる？
国税庁の同調査によると、給与所得者一人あたりの給与階級別割合は表1の通りです。
表1
出典：国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－」を基に筆者作成
年収900万円超を稼いでいる給与所得者は7.8％しか存在しませんでした。そのため、今回のケースの友人は、全体の上位約8％に属していることになります。ちなみにボリュームゾーンは「300万円超400万円以下」で、825万5000人おり、全体の16.3％にも上ります。
共働き世帯だと年収900万円を超えられる？
共働き世帯では、収入源が夫婦二馬力になるため、年収900万円に近づきやすいと思う方もいるでしょう。
総務省統計局の「家計調査／家計収支編 二人以上の世帯（2023年）」によると、夫婦共働き世帯の1ヶ月あたり実収入は「69万2685円」でした。同額を12ヶ月で乗じて年収を計算すると「831万2220円」です。
共働き世帯であっても、平均年収は900万円に達しません。そのため、年収900万円を単身で稼いでいるとすれば、高年収といえるでしょう。
年収アップを図る方法
年収をアップさせるのに効果的な方法はさまざまあります。
株式会社ビズヒッツが行った「年収アップのためにやっていることに関する意識調査」によると、年収アップのために社会人が取り組んでいることには、以下のようなものが挙げられます。
・副業に取り組む
・資格を取得する
・スキルアップを目指す
・転職する
・投資にお金を回す
・実績をアピールする
・ポイ活をする
最も多い回答は「副業」でした。本業以外で収入源を増やすことで、トータルでの年収アップを目指せます。現在の本業でも、資格取得やスキルアップなどにより昇給を目指せますが、ある程度頭打ちになっていると感じる場合、副業も視野に入れるといいでしょう。
転職は、これまでのキャリアやスキルをいかせる職場が見つかれば、今よりも好待遇を狙える可能性があります。ただし、初めての転職であれば特に、進め方が分からず失敗するリスクもあります。そのため、転職のプロがサポートしてくれる専門サービスを利用するといいかもしれません。
投資やNISAの税制優遇などを利用して、不労所得を増やす方法もあります。リスクを理解したうえで賢く資産運用できれば、実質的な年収アップにつながる可能性があります。
年収900万円は上位約8％
年収900万円を稼いでいる友人は、全体の上位約8％に属します。日本の給与所得者一人あたりの平均年収は「459万5000円」であるため、年収900万円はいわゆる高所得者に入ると言えます。
現役世代のうちに年収アップを果たし、老後の生活資金を確保したいと考える人は少なくないでしょう。年収アップを実現する手段は多々あります。現在の働き方を見直して、できることから始めてみてはいかがでしょうか。
