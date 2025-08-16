平均年収の約2倍「900万円」を稼いでいるという友人。上位何%に該当するのでしょうか？

年収900万円は何割くらいいる？

国税庁の同調査によると、給与所得者一人あたりの給与階級別割合は表1の通りです。

表1

給与階級（男女計） 人数 全体に対する割合（％） 100万円以下 413万6000人 8.1 100万円超 200万円以下 622万6000人 12.3 200万円超 300万円以下 709万3000人 14.0 300万円超 400万円以下 825万5000人 16.3 400万円超 500万円以下 781万7000人 15.4 500万円超 600万円以下 550万4000人 10.8 600万円超 700万円以下 362万1000人 7.1 700万円超 800万円以下 248万8000人 4.9 800万円超 900万円以下 163万8000人 3.2 900万円超 1000万円以下 119万1000人 2.3 1000万円超 1500万円以下 203万5000人 4.0 1500万円超 2000万円以下 45万1000人 0.9 2000万円超 2500万円以下 14万3000人 0.3 2500万円超 16万2000人 0.3

出典：国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－」を基に筆者作成

年収900万円超を稼いでいる給与所得者は7.8％しか存在しませんでした。そのため、今回のケースの友人は、全体の上位約8％に属していることになります。ちなみにボリュームゾーンは「300万円超400万円以下」で、825万5000人おり、全体の16.3％にも上ります。



共働き世帯だと年収900万円を超えられる？

共働き世帯では、収入源が夫婦二馬力になるため、年収900万円に近づきやすいと思う方もいるでしょう。

総務省統計局の「家計調査／家計収支編 二人以上の世帯（2023年）」によると、夫婦共働き世帯の1ヶ月あたり実収入は「69万2685円」でした。同額を12ヶ月で乗じて年収を計算すると「831万2220円」です。

共働き世帯であっても、平均年収は900万円に達しません。そのため、年収900万円を単身で稼いでいるとすれば、高年収といえるでしょう。



年収アップを図る方法

年収をアップさせるのに効果的な方法はさまざまあります。

株式会社ビズヒッツが行った「年収アップのためにやっていることに関する意識調査」によると、年収アップのために社会人が取り組んでいることには、以下のようなものが挙げられます。



・副業に取り組む

・資格を取得する

・スキルアップを目指す

・転職する

・投資にお金を回す

・実績をアピールする

・ポイ活をする



最も多い回答は「副業」でした。本業以外で収入源を増やすことで、トータルでの年収アップを目指せます。現在の本業でも、資格取得やスキルアップなどにより昇給を目指せますが、ある程度頭打ちになっていると感じる場合、副業も視野に入れるといいでしょう。

転職は、これまでのキャリアやスキルをいかせる職場が見つかれば、今よりも好待遇を狙える可能性があります。ただし、初めての転職であれば特に、進め方が分からず失敗するリスクもあります。そのため、転職のプロがサポートしてくれる専門サービスを利用するといいかもしれません。

投資やNISAの税制優遇などを利用して、不労所得を増やす方法もあります。リスクを理解したうえで賢く資産運用できれば、実質的な年収アップにつながる可能性があります。



年収900万円は上位約8％

年収900万円を稼いでいる友人は、全体の上位約8％に属します。日本の給与所得者一人あたりの平均年収は「459万5000円」であるため、年収900万円はいわゆる高所得者に入ると言えます。

現役世代のうちに年収アップを果たし、老後の生活資金を確保したいと考える人は少なくないでしょう。年収アップを実現する手段は多々あります。現在の働き方を見直して、できることから始めてみてはいかがでしょうか。



