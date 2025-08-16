【装蹄師・西内荘コラム】戦後80年と空の記憶

毎年お盆になると、原爆と終戦、そして日航機墜落事故を風化させない報道がされますが、今年は戦後80年。後世に伝え継ぐことの大事さが、新聞やテレビを見ていてもよくわかります。

私も生まれたのが戦後10年を過ぎていたので戦争を知らない世代なのですが、父親が広島の江田島にある海軍兵学校の飛行機乗りだったので、特攻ではないものの順番が近づいていたそうです。

祖母の元には戦後すぐに届いたという血判の遺書を見せてもらったことがあります。ですが、何日かしてひょっこり帰ってきて驚いたという話を聞かされました。なので私も生を受けたわけですけどね。今はこうやって装蹄の仕事ができることに感謝したいと思います。

日航機墜落事故にも関係ないわけではないのですが、亡くなられた方が大勢いるので話は封印。ただただ手を合わせているのですが、仕事柄、2000回を優に超える回数飛行機に搭乗しているので、一般的には多い方でしょう。何度か肝を冷やしたことはあります。

中学生の時に父親と飛行機に搭乗していて窓を見ていたら、雷がプロペラに落ちてプロペラが停止。そのとき隣席の父が「プロペラ機はグライダーになる。それに東亜国内航空は零戦乗りが多いから大丈夫だ」と言って安心させてくれたこともありました。それでもダッチロールしながら高知空港に着いた時の安堵感は忘れられない記憶です。

【武豊日記】JRA通算4600勝

担当馬が多数出走

今週の重賞に出走馬はいませんが、印はないけど調子の上がった馬は多かったように思います。

●8月16日（土）

・中京

5R ストラーダレアーレ

スマートサターン

ワンウェイトゥヘル

6R スマートジェイナ

ヒーローインチーフ

8R エルフストラック

9R ゼットエール

コパノマロン

10R ポイントネモ

12R ラガークイン

・札幌

2R スマートイザナミ

6R スマートテンペスト

10R マジカルフェアリー

11R スマートケープ

●8月17日（日）

・新潟

6R ハンベルジャイト

7R テイエムトッキュウ

10R ペイシャヴァルツー

パールフロント

11R ウインリュクス

・中京

5R クイーンハピ

アイブリンク

6R アスクアイルビゼア

9R スマートフランキー

10R ラピダリア

12R マーゴットカーラ