戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。



被爆者たちの証言をもとに「あの日見た現実」を絵にする取り組みが行われています。2回目の参加となった大学院生は、さらに深めた思いを胸にキャンバスに向き合いました。

被爆者の証言を絵に

田んぼの脇道を歩く人たち。血を流した顔には、絶望の表情が刻まれています。1945年8月9日、原爆が投下されたあとの長崎の光景です。





描いたのは、九州産業大学大学院で美術を学ぶ池田菜々香さん（22）です。■池田菜々香さん（22）「服装、髪型、人相など、すごくリサーチをしました。」

言葉だけでは伝えきれない記憶を形にしてほしいと、福岡市原爆被害者の会が大学に依頼して始まったプロジェクト。学生たちが被爆者の話をもとに絵を制作するもので、池田さんは2回目の参加です。



おととしは、長崎で被爆した男性から話を聞き、原爆が炸裂した瞬間の強烈な「光」を絵にしました。



■池田さん

「前回プロジェクトが終了してから、もっと知りたいと思って、資料館に行ったり本を読んだりするようになりました。」

知らなかったら、知らないまま

知らないことが、まだあるはず。勉強のため足を運んだのが、北九州市の「平和のまちミュージアム」です。



かつて、ここには西日本最大の軍需工場「小倉陸軍造兵廠（しょう）」がありました。最盛期には4万人もの工員が兵器の生産に携わり、原子爆弾の投下目標にもなった場所です。



■池田さん

「初めて平和のまちミュージアムに来て、造兵廠のことを知りました。」

北九州市で生まれ育った池田さん。もし小倉に投下されていたら、4万人の命は、家族の命は、どうなっていたか。考えたことを一枚の絵に落とし込みました。



大きなキャンバス。近づくと浮かび上がるのは、小さな小さなシラスたちです。



■池田さん

「小倉陸軍造兵廠で働いていた4万人と同じ数のシラスが描かれています。去年4月に家族で鎌倉旅行して、初めて生シラスを見ました。 小さいけれどしっかり魚で、生き物の命をすごく感じて。シラスに対して向けていた感情はたぶん命と思わずに見てきて、自分が気づかないままの命があると思って。」



背景には、上空から見た造兵廠が描かれています。失われていたかもしれない命の尊さを絵に込めました。

■池田さん

「離れて見るとシラスが全く見えないけれど、近づくとシラス自体が見えてきます。離れたり近づいたりの動作が、知らなかったら知らないまま終わってしまうことにリンクしていると思って。」



描くことで気づいた、知らずに終わっていたかもしれない事実。今だから聞ける被爆者の声に向き合いたいという思いを強めました。

自分の町に原爆が落ちたら

ことし、池田さんが話を聞いたのは、松本隆さん（90）です。松本さんは10歳の時、長崎の爆心地から3.5キロの自宅近くで被爆しました。原爆投下後、近所を歩く避難者たちの姿が、80年たった今も記憶に焼き付いています。



■松本隆さん（90）

「爆心地から2キロ前後（で被爆した人）じゃないかと想像しています。1時間以上歩いてきた人たちだと思う。生きるか死ぬか極限の状態に追い込まれている人の心境だと思いますね。」



池田さんは、松本さんが当時過ごした場所も訪ねてイメージを膨らませ、表情の細部まで忠実に再現しました。



■松本さん

「すごい、この表情。私が描いてほしいなと思っていたのとぴったり。」



語り部の松本さんにとって、絵は限られた時間で証言をする支えにもなります。



■松本さん

「言葉で表現したら10分で済まない。絵があると要点だけ話せば皆さんに分かってもらえる。私にとって貴重な財産。」



■証言を絵画にした大学院生・池田菜々香さん

「松本さんが学校で話すところも実際に見学しました。その現場に私の絵が使ってもらえるのは、すごく光栄です。こういう田園風景は日本の各地にあって、だからこそ、この風景を見た人に自分の記憶と重ねて、もし自分の町に原爆が落ちたらと考えてもらえたらと思います。」



目に見える形となった被爆の記憶。言葉だけでは届かない思いを次世代へ伝えていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月14日午後5時すぎ放送