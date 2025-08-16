Åê¼ê¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×2»°¿¶¤Î¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡×¤¬¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î¼ç¼´¤Ë¡©¡¡¥È¥ì¡¼¥É¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÆüËÜ°¦¡×
»ø¤Î4ÈÖ¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡©
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î6Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê·óDH¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê27¡Ë¤ò2»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡¢
¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢ÁÇÄ¾¤ËÉé¤±¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤âÄêÃå¤·¡¢23Ç¯WBCÂç²ñ¤«¤é³Î¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤ÊÉ¾²Á¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ°¦¤Ë°î¤ì¤¿¿Íµ¤¼Ô¡Ä¼¡²óWBC¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤Ö¤ê
¡ÖÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²óWBC¤Ï¡Ø1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¡¢3ÈÖ¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê30¡Ë¡Ù¤ÇÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢4ÈÖ¤Ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ò¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Âç²ñ¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥óÅª¤ÊÌò³ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Î»î¹çÁ°¡¢ÂçÃ«¤Ë°§»¢¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï9²ó¤Ë½Ð¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÈôµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÈÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡È°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡É¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö7·î31Æü¸á¸å6»þ¤¬¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÊü½Ð¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Íèµ¨°Ê¹ß¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤òÊü½Ð¤·¤Æ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤é¼ã¼êÁª¼ê¤ò¤â¤é¤¦¤â¤Î¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î4°Ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë7·î²¼½Ü¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÈùÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢À¤Âå¸òÂå¤Î²áÅÏ´ü¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡ÖMLB Trade Rumors¡×¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¥ª¥Õ¡¢µåÃÄ¤ÏÄ¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼çÎÏ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê37¡á¸½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Ï¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£22Ç¯¥ª¥Õ¡¢5Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Êá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥¢¥¹¡Ê33¡Ë¤ò°ìÎÝ¼ê·óDH¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ëÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥Á¡¼¥à²þÂ¤¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁíÇ¯Êð¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤òËÜÅö¤ËÊü½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯¥ª¥Õ¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï½é¤á¤ÆÆÀ¤¿Ç¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¡¢µåÃÄ¤Ë¡È¾¡ÁÊ¡É¤·¤¿¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï245Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯8700Ëü±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï295Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯6600Ëü±ß¡Ë¤ò´õË¾¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤¬ÇÉ¸¯¤·¤¿¸øÄ°¿Í¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÇ§¤á¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄã¥¯¥é¥¹¤ÎÇ¯Êð74Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4000Ëü±ß/Åö»þ¡Ë¤«¤é¡¢Ìó4ÇÜ¤ÎÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤ÏÏ¾¹ü¤Î¹üÀÞ¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢6·î¤Ë¤âº¸ÏÆÊ¢¤Î¥±¥¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£109»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä4Ê¬Âæ¤ÈÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¤¨¤º
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖThe Athletic¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿º£¤â¡Öº£¥ª¥Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬½Â¥Á¥ó¤Ê¤Î¤ÏÈà¼«¿È¤â»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÊðÄ´Ää¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤«¤é¤Î¿´¾Ú¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î»ÄÎ±¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCLUTCH POINTS¡×¤ÏÊü½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ß¡¢
¡ÖÈà¤Ï¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¾ÍèÀ¤âË¤«¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡¤È¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡ÖCLUTCH POINTS¡×¤Ë¤è¤ëÆÃ½¸µ»ö¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¡Öºò¥ª¥Õ¡¢´ÇÈÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¿®¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢»ÄÎ±¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢µî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎWBC¤Ë¤â¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤òÆüËÜÂåÉ½¤ËÇÉ¸¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤ËÈó¶¨ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖWBC½Ð¾ì¤ËÈà¼«¿È¤âÁ°¸þ¤¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ò²ð¤·¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
Ë¹»Ò¤Î¥Ä¥Ð¤Ë¡Ä
¡¡¤½¤Î½Ð¾ì°ÕÍß¡¢ÆüËÜ°¦¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬6Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£2²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ëÆ°ºî¤ÎÅÓÃæ¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ä¥Ð¤ò¿¨¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¸µ¤ò¶Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î´ã¤¬¹ç¤¦¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ä¥Ð¤Ë¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¸ý¸µ¤ò´Ë¤á¡¢·Ú¤¯²ñ¼á¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ä¥Ð¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸ÌîµåÂç²ñ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¤À¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢¼ç¿³¤äÁê¼êÅê¼ê¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Î°§»¢¤È·É°Õ¤ò¼¨¤¹Æ°ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÃÏ°è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖFanDuel Sports Network¡×¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ì¡¼¡Ê¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ë¤È¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡ØClose Friends¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÎ®¤Î°§»¢¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ÆÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Âç²ñÃæ¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î¼«Âð¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¤·¤¿ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÇ·âÅê¼êÌò¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±Î½¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¹»Ò¤Î¥Ä¥Ð¤Ë¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼¡²óWBC¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¡Ê32¡Ë¤¬ÉÔ¿¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢WBC¸å¤â¤³¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
