¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï18Æü¤«¤éÂè21½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ºî»ì¤·¤¿Æ¸ÍØ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦¿Íµ¤²Î¼ê¡¦ÇòÄ»¶Ì·ÃÌò¤ò±é¤¸¤ë¡ÖÇµÌÚºä46¡×µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î»Ñ¤â¡£¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎÄ«¥É¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ìò°áÁõ»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶Ì·Ã¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤Ê¤É¿ó¤Ë¼¡¡¹¤ÈÍê¤ß»ö¤â¡£¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âæ»ì¤Ï¡Ö¿ó¤µ¤ó¡×¡£Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ä¿ÈÆâ¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¸Æ¤ÓÊý¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¼¡½µÍ½¹ð¤Î¡Ë°ì½Ö¤À¤±¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÈ±¤Ï¿·Á¯¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£