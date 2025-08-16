ÎäµÑÅã8´ð¤¬²»¤ò¶Á¤«¤»Êø¤ìÍî¤Á¤ë ±Ñ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇúÇË²òÂÎ¤Ë¿ôÉ´¿Í¤¬½¸·ë
¡¡8·î14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÃæÉô¤Ë¤¢¤ëÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÎäµÑÅã8´ð¤¬¡¢°ìÀÆ¤ËÇúÇË²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²»¤ò¶Á¤«¤»Êø¤ìÍî¤Á¤ëÎäµÑÅã
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²»¤òÌÄ¤ê¶Á¤«¤»¤ÆµðÂç¤Ê·úÃÛÊª¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊ´¿Ð¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÎäµÑÅã¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ÎÎ®¤ì¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë