「終活」という言葉が身近になり、多くの人が自身の老後に向き合い始めています。特に、信頼できる子どもがいる場合、「あとは任せた」と安心し、資産管理まで託すケースも少なくないでしょう。しかし、その信頼関係に金銭が絡むことで、親子関係は脆くも崩れ去ることがあります。「お母さんのことは俺が最後まで見るから」。その心強い言葉を信じた81歳の母親、その先に待っていたのは、穏やかな老後ではなく、裏切りと深い憎悪でした。

息子「お母さんのことは俺が最後まで見るから」と宣言

「まさか、こんな結末になるなんて思ってもいませんでした。自慢の息子だったんですよ、あの子は……」と静かに語り始めた、都内の有料老人ホームで暮らす内藤和子さん（81歳・仮名）。

月々の年金は13万円ほど。決して余裕のある暮らしではありませんでしたが、倹約を重ね、夫が遺した資産を守りながら堅実に生活していました。変化が訪れたのは3年前。親しい友人が相次いで亡くなったことをきっかけに、和子さんは自身、終活を意識し始めます。

株式会社終活のまどぐち／「終活と相続のまどぐち」が65歳以上の男女を対象に行った調査によると、「終活を始めている」という人は43.5％。「終活を始めた、または始めたいと思ったきっかけ」のトップは、「子どもや家族の将来を考えて」で30.5％。「自分への健康状態への不安」（28.7％）、「メディアなどで終活を知ったこと」（19.1％）、「家族や友人・知人の死や病気」（16.6％）と続きます。また「終活を始めるに際して不安に思ったこと」として、最も多かったのが「何から始めればよいかわからない」で36.3％でした。和子さんの場合もそう。

「いざ終活を始めようと思っても、何から手をつければいいのかわからなくて。そんなとき息子が『お金まわりのことから始めたら』とアドバイスをしてくれたんです」

ひとり息子の雄一さん（53歳・仮名）は和子さんにこう告げたといいます。

「言いにくいことだけど、元気なうちにやっておいてくれると助かる。お金の管理は、俺がやるよ。そして、いざというときにきちんと備えておく。お母さんのことは俺が最後まで面倒見るから」

都内企業で働く雄一さん。月収は50万円ほどで、ローンの返済や子どもたちの教育費でひーこら言っている姿が目に浮かび、頼るにはしのびないと考えていたといいます。そんな息子が「お母さんのことは最後まで面倒見る」と宣言。「本当に心強かった」と和子さんは振り返ります。こうして、和子さんの終活は、まずは資産の整理を行い、以降のお金の管理はすべて雄一さんに任せることにしたといいます。

裏切りの海外旅行…憎悪に変わった母の想い

それから1年ほど経ったある日、自宅で転倒し骨折した和子さんは、入院生活を余儀なくされます。これを機に足腰が弱り、ひとり暮らしに不安を感じ始めた矢先、雄一さんから有料老人ホームへの入居を勧められました。「リハビリに集中するための一時的なものだから」との言葉に、和子さんは「息子も私の体を心配してくれているのだ」と素直に受け入れました。

しかし、ホームに入居すると、あれほど頻繁だった雄一さんからの連絡は、少しずつ減っていきました。週に1度だった面会は月に1度になり、やがて電話をかけても「忙しい」の一言で切られることが多くなったといいます。

そして、ある年のお盆がやってきます。「家族みんなで顔を見せに行く」という電話を最後に、約束の日が過ぎても雄一さん一家は現れません。そんな和子さんの耳に、介護スタッフの何気ない会話が聞こえてきました。

「和子さんの息子さんご家族、海外に行っているって」

「写真、SNSにあがっていたわ」

「羨ましいわ、ほんとう」

自分との約束を忘れ、家族で海外旅行を楽しんでいた息子家族。そもそも、家族で海外に行けるほど、余裕があるわけがありません。きっと和子さんから預かっているお金を軍資金に、羽を伸ばしているのは明確でした。

「信じていたんです。あの子だけは。それが……。愛情を通り越して、憎しみだけが込み上げてきました。そして何より、息子の言葉を鵜呑みにしたいたことに悔しさしかありません」

株式会社Speee／「ケアスル 介護」の調査によると、老人ホームの面会頻度として最も多いのは「月1〜3回程度」で40％。家族が入居する老人ホームがどこにあるかで、どれくらい面会に訪れることができるか変わってきます。それでも、全体の7割が少なくても月に1回は面会に訪れているのが実情です。

【老人ホーム面会頻度は？】

週3回以上…8.0％

週1〜2回…25.2％

月1〜3回程度…40.0％

2〜3ヵ月に1回…9.2％

3ヵ月〜半年に1回…6.0％

半年〜1年に1回…8.8％

その他…2.8％

「息子家族の家は、同じ東京ですよ。忙しくても月1度くらいは顔を見せに来られる距離なのに……」

