『月刊プリンセス』50周年記念ポップアップショップ、東京・大阪にて開催決定 『薔薇王の葬列』『茉莉花官吏伝』など作者のサイン会も
1974年12月に創刊した雑誌『月刊プリンセス』（秋田書店）が刊行50周年を突破。記念すべき節目を祝して、『月刊プリンセス』50周年記念ポップアップショップが東京・大阪のマンガ展にて開催されることが決定した。数々の名作を集め、50周年記念オリジナルグッズが販売される。
【画像】額に入れて飾りたい…！サインを入れてもらえる『薔薇王の葬列』複製原画
また、9月7日に東京会場で『薔薇王の葬列』菅野文氏、『タブロウ・ゲート』鈴木理華氏、10月4日に大阪会場で『刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営』ikra氏、『茉莉花官吏伝〜後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ〜』高瀬わか氏によるリアルサイン会が開催される。
サイン会には、それぞれ抽選にエントリーし、当選者のみ、当選メールから事前にマンガ展ストアにてサイン会参加条件商品となるB4判複製原稿のWEB注文が可能。サイン会では、購入したB4判複製原稿に宛名入りでサイン入れが実施される。
本ポップアップショップは、9月5日〜28日に東京・MAGNET by SHIBUYA109 5階、10月3日〜26日に大阪・天王寺ミオ 本館 6階にて入場無料で開催される。
【画像】額に入れて飾りたい…！サインを入れてもらえる『薔薇王の葬列』複製原画
また、9月7日に東京会場で『薔薇王の葬列』菅野文氏、『タブロウ・ゲート』鈴木理華氏、10月4日に大阪会場で『刀剣乱舞 あうとどあ異聞 刀剣野営』ikra氏、『茉莉花官吏伝〜後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ〜』高瀬わか氏によるリアルサイン会が開催される。
本ポップアップショップは、9月5日〜28日に東京・MAGNET by SHIBUYA109 5階、10月3日〜26日に大阪・天王寺ミオ 本館 6階にて入場無料で開催される。