äªÈþÏÂ»Ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¤¤«¤é¿åÃå¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¤¾å¤«¤é¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËß¥¸¥ç¥ë¥Î¡Á¢ö äªÈþÏÂ»Ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¤¤«¤é¿åÃå¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Æ°²è¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î¡Á¢ö¡×¤È¸½¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ÊÅç¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á¥¤Î¾å¤Ç¿åÃå¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿²Æ»Ñ¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ÊÅç¤Î³¤¤Î¾å¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù´°À®ÈäÏª¾å±Ç¤ò¹ðÃÎ¡£8·î21Æü¤Ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬¤â¤â¤Á¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿3¿Í¤ÎÂç¿Í¤¬¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿ØÆâ¹§Â§¡¢Ê¡»³æÆÂç¤é¤¬¶¦±é¡£9·î19Æü¤«¤éÊ¡²¬¸©Àè¹Ô¸ø³«¡¢9·î26Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËß¥¸¥ç¥ë¥Î¡Á¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
