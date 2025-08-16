ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤«¤é°ìÅ¾Î¬¼°µ¯ÁÊ¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»á¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ç2024Ç¯¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï15Æü¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤Îµíµ×ÊÝÉÒÊ¸À¯ºöÈë½ñ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é´óÉÕ¶â1952Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï15ÆüÉÕ¤ÇÈ³¶â30Ëü±ß¡¢¸øÌ±¸¢Ää»ß3Ç¯¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÁÜÉô¤Ï2024Ç¯¡¢µíµ×ÊÝÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¯ÁÊÍ±Í½¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡Öµ¯ÁÊ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¡¢ºÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µíµ×ÊÝÈë½ñ¤«¤é¤Î¼¿¦¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£