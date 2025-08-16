Y’sのオールジェンダー限定アイテムが福岡＆名古屋で先行発売

ストライプやスパンギャバジン素材で仕立てられた、Y’s（ワイズ）のオールジェンダーカプセルコレクションが、2025年8月13日（水）より期間限定ストアで先行展開されます。ユニセックスなデザインを軸に、テーラードやワークなテイストがモダンに融合したラインナップは、性別を越えたファッションを楽しみたい方にぴったりです。福岡・名古屋でのリアル体験と同日に、オンラインでも販売スタート♡

ストライプ×スパンギャバジンの新鮮素材

Y’sの2025年夏カプセルコレクションは、ストライプ柄やスパンギャバジン素材を使用した、性別にとらわれない洗練されたアイテムを展開。

ネームタグにあしらわれた「．．．．」マークは、受け手の余白を象徴し、自由な着こなしの広がりを表現しています。テーラードとワークの美学が絶妙に融合した現代的なシルエットが魅力です。

抜け感のあるジャンパースカート

幅広のウエストベルトに深めのUバックがアクセントになったジャンパースカートは、動くたびに美しく揺れるフレアの立体感がポイント。

ドライタッチでマットな生地感はしなやかで肌離れも良く、デザイン性と着心地を兼ね備えた一着です。

オーガニック×キュプラの開襟シャツ

リラックスシルエットながら、柔らかなオーガニックコットンと滑らかなキュプラの素材感が上質な佇まいを演出する開襟シャツ。

ワークテイストをベースにしつつ、洗練されたムードも宿る、Y’sらしいデザインです。

期間限定ショップでY’sの世界をリアル体験♡

Y’sのオールジェンダーカプセルコレクションは、福岡・岩田屋本店と名古屋・JR名古屋タカシマヤにて期間限定ストアを開催中（福岡：8/13～8/19、名古屋：8/27～9/2）。

8月13日（水）からは公式オンラインブティックでも購入可能です。性別を問わず着られるデザインと素材感を、実際に試して、新しい自分らしいスタイルを手に入れてくださいね♪