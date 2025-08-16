¡Öº¸Ã¼¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡×¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥óÉÕ¤Æ»Ï©¤Ç¤Î¡ÈÀµ¤·¤¤Ãó¼ÖÊýË¡¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡·Ù´±¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡ÖÄ¾´¶¤ÈµÕ¤Çº®Íð¤¹¤ë¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤Ãó¼ÖÊýË¡¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÆ»Ï©¡ÄÀµ¤·¤¤Ãó¼ÖÊýË¡¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤òÈò¤±¤ÆÏ©Ãó¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù´±¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é¤ÎÄä¤áÊý¤¬Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¡Ê¼ÖÆ»¤Îº¸Ã¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ËÁ°Êý¤Î¼Ö¤ÎÄä¤áÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤À¤±¤ÉÄ¾´¶Åª¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ëw¡×
¤È·ï¤Î¸÷·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏTOCQ¼Ò CEO¤Î»³ºêÂçÊå¤µ¤ó¡Ê@yamaz¡Ë¡£
¼ÖÆ»º¸Ã¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤Î±¦Â¦¤ËÄä¤á¤é¤ì¤¿°ìÂæ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¡£·Ù»¡´±¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Àµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶²¤é¤¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢³Î¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£»³ºê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡£
»³ºê¡§¾ì½ê¤ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èµÈÌîÄÌ¤ê¤ÎÞ¥¶¶¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤Ï¥Ï¥¶¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï2Ì¾¤Î·Ù»¡´±¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Î¡ÖÏ©Ãó¡×¤ÏÀµ¤·¤¤É½¸½¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù´±¤ÎÊý¤ÏÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÎÆ»Ï©¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»þ¡¹¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤ÇÀÚÉäÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤¿¤Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÃó¼ÖÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò¡£
»³ºê¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤¬Àµ¤·¤¤¤«·ë¶ÉÊ¬¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¤½¤â¤½¤â³¹Ï©¼ù¤Î¾ì½ê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è ÊâÆ»¡¡¼«Å¾¼ÖÆ»¡¡³¹Ï©¼ù¡¡¼ÖÆ»¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê ¼«Å¾¼Ö¤È¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ëÊý¤¬Âç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ö¼«Å¾¼Ö»ëÅÀ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂçÄÌ¤ê¤Ç¤â¼ÖÆ»¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬µÞ¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤é¼ÖÆ»Â¦¤Ë±ª²ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤«¤Ê¤ê´í¸±¡£¸å¤íµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤é¾å¼ê¤¯¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÉÔÃí°Õ¡¢ÉÔ¿ÆÀÚ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ÈµÍ¤à¡£¡×
¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤ËÃó¼Ö½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ä¤é¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè47¾òÂè2¹à¡¢Âè2¹à¡ÖÄä¼Ö¤ª¤è¤ÓÃó¼Ö¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ï
¡ãÃó¼Ö¤ÎÊýË¡¡ä
¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Ãó¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤ÏÆ»Ï©¡Ê¼ÖÆ»¡Ë¤Îº¸Â¦Ã¼¤Ë±è¤¤¡¢¤«¤Ä¡¢Â¾¤Î¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨ÊâÆ»¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ëÊâ¹Ô¼ÔÍÑÏ©Â¦ÂÓ¤äÃóÄä¼Ö¶Ø»ßÏ©Â¦ÂÓ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâÆ»¤äÏ©Â¦ÂÓ¤ò½ü¤¤¤¿Æ»Ï©¤ÎÉôÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ÖÆ»¤Îº¸Â¦Ã¼¤Ë±è¤Ã¤ÆÃó¼Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÃóÄä¼Ö¤¬²ÄÇ½¤ÊÏ©Â¦ÂÓ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÄä¼Ö¤Þ¤¿¤ÏÃó¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Ë·Ç¤²¤ëÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢Â¾¤Î¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ï©Â¦ÂÓ¤ÎÉý¤¬75Ñ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ©Â¦ÂÓ¤ò½ü¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ÎÆ»Ï©¤Îº¸Â¦Ã¼¤Ë±è¤¦¤³¤È¡£
¢Ï©Â¦ÂÓ¤ÎÉý¤¬75Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ©Â¦ÂÓ¤ËÆþ¤ê¡¢º¸Â¦¤Ë75Ñ¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¡£
£Ï©Â¦ÂÓ¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÁ´Éô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤½¤Îº¸Â¦¤Ë75Ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï©Â¦ÂÓ¤ÎÉ¸¼¨¡ÊÀþ¡Ë¤Ë±è¤¦¤³¤È¡£
¤È¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ»Ï©À°È÷¤Î²ÝÂê¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥ó¤Î¤¢¤ëÆ»Ï©¤ËÃó¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎË¡Îá¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ïµ»½Ñ·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£À©ÌóÍýÏÀ¤ÈÂÔ¤Á¹ÔÎóÍýÏÀ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡¦³«È¯ÁÈ¿¥¤Î·òÁ´²½¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë