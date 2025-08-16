＜犬3匹で夫に復讐＞不倫した夫「息子も犬もお前にやるから出てけ」絶対に許さない！【第1話まんが】
私はニコ。今住んでいるマンションを買った5年前は、幸せな日々が続くと思っていました。夫のリュウイチはペットショップで次々と犬を買ってきて、3匹に。私は留守がちなリュウイチに代わり、息子のタツキと一緒にお世話をして可愛がっていました。しかしやがてリュウイチに不倫の気配が……。ついには不倫相手の家へ行って帰ってこなくなったのです。別居状態が何年も続いたある日、突然リュウイチと義母がマンションにやってきました。
リュウイチが生活費すら入れてくれないので、私がひとりで必死になってローンを払ってきたのです。激しく抗議すると「息子も犬もまとめて全部、お前にやるよ」と言われ、私は全身の血が沸騰するほどの怒りを感じました。
急いで引っ越し先を探しましたが、犬を3匹も飼えるところなんてすぐには見つかりません。私は実家の両親に、泣きながら頭を下げました。タツキも幸い「じいじとばあばの家なら」と思ったよりもすんなり転校を受け入れてくれました。
いきなりリュウイチと義母に離婚を言い渡され、「マンションを出ていけ」と言われてしまいました。ローンを払ってきたのは私なのに……。リュウイチは「むしろ今まで住まわせてやっていたんだから感謝しろよ」と冷たく言い放ちます。
あまりの仕打ちに「言いふらしてやる！」と怒鳴り返しましたが、リュウイチは義母とともに大笑い。絶対に許せません。結局は実家の両親に頭を下げて頼み込み、期間限定で住まわせてもらうことに……。タツキと3匹の犬たちを簡単に捨ててしまえるリュウイチに、私は言葉で言い表せないほどの怒りをおぼえていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
