『あんぱん』今田美桜、朝ドラならではの境地に「すごく財産」 北村匠海は名キャッチャー「何を投げても大丈夫」

『あんぱん』今田美桜、朝ドラならではの境地に「すごく財産」 北村匠海は名キャッチャー「何を投げても大丈夫」