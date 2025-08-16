きょう追悼試合

６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄・巨人終身名誉監督の追悼試合として開催される１６日の阪神戦（東京ドーム）を前に、長嶋さんとともに「ＯＮ砲」として巨人Ｖ９（１９６５〜７３年）の原動力となった王貞治さん（８５）（ソフトバンク球団会長）が改めて盟友との思い出を語った。

（聞き手・編集委員 太田朋男）

長嶋さんに初めて会ったのは、僕が高校３年の（１９５８年）９月でした。ジャイアンツ入りを決めた翌日だったかな。ジャイアンツが夜行列車で広島遠征に出発する直前の東京駅でした。川上（哲治）さんと長嶋さんにあいさつしましたが、さっそうとして、輝いていました。

同じ野球選手ではあっても、別格でした。異質の野球選手です。やればやるほど、差を感じました。存在感というか、そこに存在するだけで違う。気になる人、目立つ人、やってくれる人でした。とんでもない三振をするけれども、ここで一発、一本という時、試合の流れをガラッと変えるバッティングをしていました。特別な存在であり、異星人という感じでした。

打点は走者の有無で変わりますし、打率はその年、その年で随分違ってきます。ただ、僕はホームランだけにはこだわりがあり、毎年４０本以上打ちたいという思いはありました。長嶋さんとの関係もホームラン王を常に争う立場だったら、変わっていたと思います。でも、僕と長嶋さんはタイプの違う打者でしたから、それが良かったんじゃないですか。

野球について、２人にしか分からない頂点のレベルでの悩みがあると、お互いに感じていたと思います。そこまで（高いレベルに）行ったからこその話で、普通の選手に話をしても、あまり通じないのです。ＯＮのことは、ＯＮにしか分からない部分があると思っています。

２人だけでお酒を飲んだり、出かけたりしたことはありませんでした。それでも、通じるものがありました。長嶋さんが苦しんでいた時があれば、僕が苦しんでいた時もあった。そんな時、「今の心境はこうだろうな」と互いに理解できていたと思います。

バッティングの技術に関して、長嶋さんと話したことはありません。ただ、ゴロを捕ってから一塁へ送球した直後、右手のひらをヒラヒラさせるような独特の動きについて、「あれは意識してやっているんですか」と聞いたら、本人は「意識してやっている」と。驚きました。

ファンが喜ぶことを意識しているなんて、僕とは大違いでした。僕がホームランを打てば、ファンは喜んでくれるけれど、自分ではファンのために何かするという意識は全然なかった。でも長嶋さんは違った。「ファンを喜ばせるのは、バットだけじゃない」と言っていたそうです。そういう意味では、長嶋さんはプロ野球で、僕らはアマチュアの延長の野球でした。

僕はラッキーでした。だって長嶋さんがプロで活躍した１７年間のうちの一番いい時を、ファンとしてではなく、ずっと、一緒に戦いながら見ていられたわけですから。