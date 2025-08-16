橋本マナミ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントの橋本マナミ（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。ファスティングしていたことを明かし、結果を報告した。

【写真】「効果抜群ですね」ナチュラルな自撮りショットでファスティングの成果を報告した橋本マナミ

　橋本は「実は昨日まで3日間ファスティングをしていました 準備食、回復食も入れたら計1週間」と告白。「年一やるのですが、去年は出産もあったため、久しぶりのファスティング」だそうで、「もう五回目くらいになるから今回は空腹感を感じながらも辛くなかったー」と感想をつづった。

　続けて「ファスティングの効果として傷ついた細胞が修復されたり、若返りホルモンが出たり健康にもとても良くて、そして結果として体重も3キロ落ちました」と明かし、「今日から回復食で普段の食事に戻していくのですが、内臓脂肪も減ったことだし、今の体重キープできたらいいな」と期待をにじませた。

　この投稿にファンからは「スタイルいいし、とにかく綺麗」「憧れです」「美人」「効果抜群ですね」「ますます魅力的になられますね！」などの声が寄せられている。