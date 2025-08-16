今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の第20週振り返りと来週予告が16日、放送された。

※以下ネタばれを含みます。

第21週「手のひらを太陽に」あらすじは、いせたくや（大森元貴）は嵩（北村匠海）が書いた詩を読み、メロディーをつけ始める。そうして生まれた「手のひらを太陽に」は、「みんなのうた」でも紹介され、子どもたちにも広く歌われるようになる。作詞家としてはヒット作が出た嵩だったが、肝心の漫画は未だに鳴かず飛ばず、漫画家として壁にぶち当たっていた。

ついに名曲が誕生する。さらに、八木（妻夫木聡）の過去の一端が明らかになる。「妻と子には、絶対に生きて帰ると約束した」というセリフがあった。

また、蘭子（河合優実）との接近があるのか注目される。

X（旧ツイッター）には「あんぱん総集編♪メイ犬ボンの話が気になるw」「薪先生の正義は簡単に逆転したもんな」「大豪邸…は登美子の住処だとは」「かなり永六輔を研究した演技」「永六輔に振り回される主人公」「なかなかの役者っぷりだよな大森元貴さん」「九ちゃん」「大森くんの『見上げてごらん夜の星を』しみる」「蘭子ちゃんと八木さん」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。