²Æ¤Î¼êÅÚ»º¤Ïµª¥Î¹ñ²°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¥Á¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ìÃæ¤À¤è¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡ä
µª¥Î¹ñ²°¤Ï¡¢²Æ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î"¤ªÇÛ¤ê¥»¥Ã¥È"¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÅÚ»º¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÇÛ¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¡¼Ìý¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ë
¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°3¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡Ë¥»¥Ã¥È¤È¡¢¥é¡¼Ìý¤Î¿É¤µ¤È³¤Ï·¤Î´Å¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥é¡¼Ìý¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ù¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï4400±ß¡£
¡¦¤ªÇÛ¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°3¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡Ë¥»¥Ã¥È¤È¡¢¡Ø¥é¡¼Ìý¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹É÷Ì£¤Î¡Ø¥¥ã¥Ù¥Ä¤»¤ó¡Ù¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¡Ø¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤¤¤«¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯3¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï4400±ß¡£
¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°3¿§¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¡3¿§¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥è¥¬¡¢¥¸¥à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó¥¿¥Æ17.5cm¡ß¥è¥³21.5cm¡ß¥Þ¥Á9.5cm¡¢ÁÇºà¤Ï±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3300±ß¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¥«¥é¡¼ÊÌ¤ËÆâÍÆ¤Î°ã¤¦¹ñ»º¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼3¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡Ë
¡ØÁ¾²æ¤ÎÇß¼òÇß¡Ù¡Ø²Æì¸©»º¥·¡¼¥¯¥î¡¼¥µ¡¼¡Ù¡ØÆ£Ìî»º¤æ¤º¡Ù¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1800±ß¡£
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë
¡ØÀÅ²¬¸©»º¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡Ù¡Ø»³·Á¸©»º²«Åí¡Ù¡Ø¹ñ»º¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ù¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1800±ß¡£
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡Ê¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡Ë
¡ØÀÅ²¬¸©»º¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡Ù¡Ø»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ù¡Ø²¬»³¸©»º¤Ö¤É¤¦¡Ù¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1800±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£¥ß¥ËÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È
¥ì¥â¥ó¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤ÈÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»ÀÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤«¤»¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÎÁêÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥5¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ï1620±ß¡¢²èÁü¤Î¥ß¥ËÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î3¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ï1650±ß¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÊÌ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô