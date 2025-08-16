国宝級イケメンから『あんぱん』俳優まで、実はムキムキな芸能人！ 甘いマスクと筋肉のギャップがすごい
健康管理のためというだけでなく、見栄えのいい肉体を手に入れるために一般人の間でもたびたびブームになっている筋トレ。体力も精神力も必要で特に見られることが多い職業の芸能人も、筋トレに精を出す人は少なくない。この記事では、甘いマスクの下に美しい筋肉を携えている芸能人たちを紹介する。
【写真】山下智久、松丸亮吾、濱尾ノリタカ…甘いマスクの下の筋肉をチェック
■山下智久
俳優・アーティストの山下智久は、幼い頃から甘いマスクで多くのファンを魅了。7月には自身のインスタグラムにて「Feel the summer」と添え、木陰でピクニックをしたりスイカを食べたりしている夏らしいショットを公開した。スイカを持つ腕には血管が浮き上がっており、服を着ていても鍛え上げられていることがわかる。山下はこれまでにも度々美しい肉体を披露し、話題を集めている。
■松丸亮吾
タレントでクリエイターの松丸亮吾は、丸い大きな瞳とさわやかな笑顔が印象的だが、実は6つに割れた腹筋の持ち主。松丸は7月に自身のXにて「ある程度筋肉つくまで脱ぐロケNGにしてたんだけどやっと解禁して念願の温泉ロケ行けた！」と報告し、シックスパックがしっかり写っている写真を公開した。松丸は「筋トレのおかげで腹筋いい感じに仕上がってきた」とつづっている。この投稿には「めちゃくちゃいい感じに仕上がってる」「思ってたよりも仕上がっててびっくり！！」「可愛い顔しときながら体バキバキとか反則ー！！！」などの声が集まっている。
■濱尾ノリタカ
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や連続テレビ小説『あんぱん』（どちらもNHK総合ほか）に出演し話題を集めている俳優の濱尾ノリタカは、学生時代には水泳部に所属。バタフライの選手として全国大会のリレー種目で4位を獲得したこともあるという。濱尾は椎名林檎のMVに出演しており、自身のインスタグラムにてそのときのオフショットを公開。鍛え上げられた肉体を披露した。がっしりとした上半身と厚い胸板に、コメント欄には「肉体美すぎる」「かっこよすぎる」「目の保養」「ムキムキですね」などの反響が寄せられた。
“国宝級イケメン”の太い腕に「ムキムキで鼻血」
■EXILE TAKAHIRO
大きな瞳と甘いマスクが印象的なEXILEのTAKAHIROは、自身のインスタグラムにて上半身裸のバックショットを公開。たくましい背中と腕を披露し「目標はいつか背中でくるみを割ることです」と今後の目標を明かした。ムキムキの背中ショットに、ファンからは「背中まで逞しくかっこいいとは本当にパーフェクトすぎます」「ドキドキしてしまう」「筋肉やばっ」「努力の賜物」などの声が集まった。
■宮世琉弥
2024年に「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門で1位を獲得した宮世琉弥は、タレ目でかわいらしい顔が特徴だが、6月に自身のインスタグラムにアップした写真ではムキムキの腕を披露。宮世は白のタンクトップ姿の写真を公開し、そこから覗く肩と腕は太く、上半身が厚いことがわかる。宮世の投稿に、ファンからは「タンクトップ姿も最高にめろいです」「腕やばっ」「ムキムキで鼻血」「筋肉めちゃくちゃかっこいい」などの反響が寄せられている。
引用：「山下智久」インスタグラム（＠tomo.y9）
「松丸亮吾」エックス（＠ryogomatsumaru）
「濱尾ノリタカ」インスタグラム（@noritaka_hamao）
「EXILE TAKAHIRO」インスタグラム（@exiletakahiro_official）
「宮世琉弥」インスタグラム（@ryubi_miyase_official）
