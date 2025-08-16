ティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーに破局の噂！
2年に渡り交際し、婚約説まで浮上していたティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーに破局の噂があるようだ。
【写真】熱愛中のティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナーがレッドカーペットデビューでラブラブ姿披露！
MailOnlineによると、一緒にNBAニューヨーク・ニックスの試合観戦するなど、これまで度々ツーショットをキャッチされてきた2人が、この1か月、一度もデートを目撃されていないそう。これに加え、ティモシーは、カイリーの誕生日だった8月10日にインスタグラム・ストーリーズを更新し、彼女の誕生日を祝う代わりに、1965年のリターンマッチでソニー・リストンを下したモハメド・アリが咆哮する有名な写真を投稿。「大きく夢見ろ」とキャプションを付けていたそう。
これを受けてかカイリーは、ジェフ・バックリィの「Lover，You Should’ve Come Over」とラビ・シフレの「Crying Laughing Loving Lying」を聴く様子をインスタグラム・ストーリーズにてシェア。2曲とも別れを歌った曲であるため、破局説が盛り上がりを見せたそう。
さらに、現地時間8月13日には、ティモシーの主演最新作『Marty Supreme（原題）』の予告編が初公開されたが、カイリーはこれまで、彼の仕事を応援して来たにも関わらず、これをスルー。代わりにインスタグラム・ストーリーズにて、自身のブランドkhyのアイテムを紹介し、姉ケンダルや友人のヘイリー・ビーバー、ベラ・ハディッド、アレックス・コンサーニらと夜遊びを楽しむ様子をシェアしていた。
2人は、2023年から交際が噂の噂が浮上。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、キスをキャッチされるなど、親密そうな様子をキャッチされていた。その後、5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビューを果たし、この頃には婚約の噂も囁かれていた。
さらに、現地時間8月13日には、ティモシーの主演最新作『Marty Supreme（原題）』の予告編が初公開されたが、カイリーはこれまで、彼の仕事を応援して来たにも関わらず、これをスルー。代わりにインスタグラム・ストーリーズにて、自身のブランドkhyのアイテムを紹介し、姉ケンダルや友人のヘイリー・ビーバー、ベラ・ハディッド、アレックス・コンサーニらと夜遊びを楽しむ様子をシェアしていた。
