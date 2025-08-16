¥ê¥Ã¥¿¡¼¡È22km°Ê¾å¡ÉÁö¤ë¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4.7mµé¡ÖÈþÎï¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¡õ306ÇÏÎÏ¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤Ê¡Ö¹âµé´¶SUV¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤ËÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯6·î11Æü¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥àSUV¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¡È¿·¡É¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê64Ëç¡Ë
¡¡¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬1997Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾å¼Á¤ÊÆâÁõ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÅÔ²ñÇÉSUV¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿4ÂåÌÜ¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4740mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1660mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2690mm¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎTNGA GA-K¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ðËÜÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£ ¥»¥ó¥¹¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤È2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤òÀßÄê¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏºÇ¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÊPHEV¥â¥Ç¥ë¤Ç306ÇÏÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È4WD¡ÊE-Four¡Ë¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Ç³ÈñÀÇ½¤Ï¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç22.4km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¤ËPHEV¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖS¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¡¢´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÉ¸½à²½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¡ÊPHEV¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖZ¡ÈLeather Package¡É¡×¤Ë¡Ö¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£ ¥»¥ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÊBSM¡Ë¤Ë°Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡ÊSEA¡Ë¡¢¸åÊý¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÀÜ¶á·ÙÊó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¤è¤ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ÀìÍÑ¤Î³°Áõ¤ò»ý¤ÄÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖNight Shade¡Ê¥Ê¥¤¥È¥·¥§¡¼¥É¡Ë¡×¤òºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖZ ¡È¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡É¡×¡ÖZ¡×¤Ë¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯»ÅÍÍ¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¼°LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿±ð¤¢¤ê¹õÅÉÁõ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥°¥ê¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥â¡¼¥ë¡¢¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¼ÖÌ¾¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤âÇÛ¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸½ºß¥È¥è¥¿¤Ç¤ÏÌµ¸Â¤ËÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃíÊ¸Âæ¿ô¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ê¥¤¥È¥·¥§¡¼¥É¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¡¹Â¿¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÃíÊ¸¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÃíÊ¸Âæ¿ô¤Ï¤¤¤ÄÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÞ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï371Ëü300±ß¤«¤é626Ëü100±ß¤Ç¤¹¡£