

ゴミに埋もれた子ども部屋の壁には、一面に子どもたちの落書きがあった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

【写真】「あまりにもつらい…」ゴミ山に埋もれた子ども部屋【ビフォーアフターを見る】

東洋経済オンラインで連載されたワダユウキ氏の漫画『ゴミ屋敷 孤独な部屋の住人たち』。シングルマザーの家庭が暮らすゴミ屋敷や、ゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの現場を配信するゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）が実際に見てきた事例がもとになっている。

同社の代表である二見文直氏は、現場で何を想いながら片付けをしているのか。漫画『｢ゴミ屋敷に住む母と子｣その理解されづらい実情』の裏側をお送りする。

漫画はこちらから無料でお読みいただけます。

ハエの卵がこびりついた部屋で暮らす子ども

漫画のエピソードのもととなったシングルマザーと小学生の子ども2人が暮らす現場は、関西地方のとあるマンションの3階にあった。家の中は「こんな環境で子どもが生活していたのか」とショックを受けざるをえない状況だった。



子どもの勉強机の上では食べかけの惣菜が腐りかけ、床にはゴミが積み上がる（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「リビングには、食べ物の容器や食べカスなど生ゴミが散乱していました。そのゴミを掻き分けないことには食卓も使えないほどです。実際、ゴミを撤去するために掻き分けてみると、ハエの卵がこびりついていました」（二見氏、以下同）

だが、生ゴミだらけだったのはリビングだけではなかった。

【写真を見る】「あまりにもつらい…」ゴミ山に埋もれた子ども部屋【ビフォーアフター（19枚）】

「ビールの空き缶が山のように溜まっている部屋がありました。寝室には布団がひとつ敷かれていましたが、その周りも生ゴミ。子ども部屋にも生ゴミが放置されたままで、勉強机の上にあった惣菜の残り物には白いカビが生えていました」



おびただしい量の酒の空き缶が散乱している（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

母親は育児放棄していたのではないか。この惨状を見れば、そう考えてしまう人が少なくないはずだ。ただ、二見氏は「それは第三者の勝手な推測にすぎません」と話す。

「この母親は仕事がかなり忙しく、片付けが苦手で、人に頼ることができない性格だったんです。片付けのとき、子どもたちにも会いました。子どもたちは母親のことが大好きだったし、母親も子どもたちのことを愛していました。だからこそ、こうやって僕らに片付けの依頼をしているわけです。私はこの母親が育児放棄しているとは思っていません」



子どもたちはどのような暮らしをしていたのか（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

家に帰ってこないシングルマザー

イーブイは月に約130軒のゴミ屋敷を片付けている。シングルマザーが依頼をしてくるケースは決して珍しいものではなく、中には二見氏自身、つい憤ってしまうような現場もあったという。

大阪市内にあるマンションを片付けてほしいと女性から連絡を受けて見積もりへ行くと、家では小学生の子どもが1人で待っていた。

「見積もりの日、事前に母親に電話をしても一切出ないんです。マンションまで行ってインターホンを押すと、子どもが出てきました。『お母さん、どこ？』と聞くと、『あんまり帰ってこない』と話していました。ようやく母親が電話に出たかと思うと、『勝手に入っていいから片付けといて』って言うんです。でも、そういうわけにはいきません」



こちらは小学校に通う3人の子どもとシングルマザーが住む3Kのマンション。大量のゴキブリが発生していた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

玄関先で子どもと話していると、大人が7人ほどぞろぞろとやってきた。そのうちの1人が「おたく、誰ですか？」と二見氏に聞く。ただ、それは二見氏も同じである。こっちは依頼を受けて現場に来ているのに、本人である母親がいないのだ。

「全員、その子どもが通っている小学校の先生でした。先生たちいわく、母親は嘘をよくつく方で、学校としてもかなり困っていたみたいです。男の人の家に行ったきり、子どもを放置したまま帰ってこない。だから、先生たちが代わりに自腹で食料を買い、こうして家まで届けにきていたんです」

おかげで飢え死にすることはなかったが、そのゴミが溜まっていった。部屋の中は生ゴミだらけ。子どもに対する愛情も感じられず、「育児放棄」と言うよりなかった。



キッチンにはゴミが山積みで、調理できるスペースはない（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

料金未納のままLINEをブロックされることも

片付けの料金を踏み倒した女性もいた。シングルマザーの家庭は経済的に困窮している例も多く、生活保護を受けていることもある。まとまった費用を一度に払えない家庭には分割の支払いを提案することもある。その場合でも、イーブイが利子を要求することはない。



イーブイの二見文直代表（筆者撮影）

「月に2万円ずつ支払いをしていくという約束でしたが、たびたび滞ってしまう方がいました。

契約書は交わしていますが、子どものことを言われたら『意地でも払え』なんて僕らも言えるわけがないじゃないですか。

次第に連絡がつかなくなり、LINEをブロックされたこともあります」

弁護士を雇って取り立てることもできる。しかし、そうするためには時間も費用もかかってくるし、月130軒のゴミ屋敷を片付けるイーブイにその暇はない。加えて、相手に支払う能力がないのであれば、弁護士を立てたところで意味はない。結局のところ、泣き寝入りするしかないのだ。

さらに、生活保護を受けている家庭の片付けをする場合、必然的に料金は相場よりも低く見積もらなくてはいけない。



子ども部屋にあるベッドの上には空間があった。子どものうち1人はここで眠っていたらしい（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「生活保護を受けていると、引っ越し費用は行政から出るんです。でも、ゴミ屋敷の片付けは出る自治体と出ない自治体があって、生活福祉課のさじ加減で決まってきます。また、費用が出ると言っても限度額があるので、差額分は支給額から捻出しなければならないこともあります」

生活保護を受けているとある家庭が、イーブイの動画を観て「この業者にお願いしたい」とケースワーカーに相談したとする。とはいえ、税金でまかなう以上、費用は可能な限り抑えなければならない。

「何社かに見積もりをしてもらったうえで、もっとも安い業者にお願いすることになります。そうなると悪徳な業者が交じってくることもあるので、『どうしてもイーブイに』とおっしゃってくださる方のために、なんとか利益を削って担当することもあります」

そうまでしたにもかかわらず、料金未払いのまま連絡がつかなくなる家庭もある。



最初に紹介した、子2人と住むシングルマザーの家は、イーブイによってきれいに生まれ変わった（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）

ゴミ屋敷の現場を動画配信する理由



この連載の一覧はこちら

ビジネスの観点からすれば、分割払いにする場合は利子をつけるか、そもそも支払う能力のない顧客の依頼は受けないことだろう。

それでも、リスクのある依頼を受け続ける理由とは何なのだろうか。

「私も従業員たちの生活を背負っているので、もちろん相手を見て分割の支払いを断ることもあります。でも、“助けて”って言われたら簡単に断ることなんてできないじゃないですか。世間が気付いていないだけで、ゴミ屋敷で悩んでいる人ってめちゃくちゃ多いんですよ。そういう人たちが一歩踏み出して私たちのような業者に相談するきっかけをつくるために、動画を配信しているんです」

そうしてイーブイにたどり着いたゴミ屋敷の住人の想いを、無下にすることなどできない。



ゴキブリまみれの中で暮らす3人の子の家も、すべて一掃された（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）



床や壁の痛みは激しいが、きれいさっぱり、ここから新しいスタートを切れそうだ（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）