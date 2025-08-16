『涼宮ハルヒの憂鬱』、『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』でコラボイベント開催
テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』が、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』とコラボレーション。イベントが15日、開始された。
【画像】テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』コラボイベントの涼宮ハルヒたち
イベントストーリーは、SOS団は突如として謎の高度文明世界に飛ばされてしまう。そこにはあらゆるデータを具現化する技術「ディライブ」が存在していた。ハルヒはこの世界で出会った少女エニィと意気投合、SOS団は治安維持組織「クラックハンド隊」と協力関係になる。ディライブで生成した武器を操るハルヒは治安維持に貢献する一方、この世界によからぬ影響を与え始めていた。キョンは元の世界への帰還を目指し、黒猫の魔法使いの力を借りようとするが…という内容。
ガチャも開催されており、涼宮ハルヒ（CV：平野綾）、長門有希（CV：茅原実里）、朝比奈みくる（CV：後藤邑子）、エニィ（CV：美山加恋）が登場。
また、コラボを記念したキャンペーンも実施される。29日午後3時59分までのコラボ記念ログインボーナスは、涼宮ハルヒ（CV：平野綾）。期間中にゲームアプリ内にログインすると、クリスタルや潜在結晶等に加えて、5日達成でコラボ精霊「涼宮ハルヒ」が獲得可能となる。
同じく29日午後3時59分までは、選んだ対象精霊10体の中から、抽選で1体がもらえる「キャラプレゼントPREMIUM」で使用できる、抽選権付きクリスタルが販売される。22日午後3時59分までは、期間中に1日1回10連無料ガチャで最大30連無料で引くことができる「コラボ開催記念！最大30連無料ガチャ」のほか、指定されたミッションをクリアすると、最大15回分を無料で引ける「涼宮ハルヒの響命 開催記念ミッションガチャ」が実施される。
さらに、イベント開催を記念して、抽選で10人に「Amazonギフトカード3000円分」そのほか、豪華賞品が当たるキャンペーンが31日午後11時59分まで開催される。『黒猫のウィズ』公式Xをフォローし、指定の投稿にコラボ関連のゲーム内スクリーンショットをリプライ。指定の投稿から選択肢を選んでポストで応募が完了となる。
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』は、クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指す。2025年3月5日に12周年を迎えた。
テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱(2009年放送版)』は、涼宮ハルヒが団長の学校未公式団体「SOS団」が繰り広げるSF風味の学園ストーリー。「ただの人間には興味ありません！」「この中に宇宙人、未来人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上！」入学早々、時を止めるような挨拶をした涼宮ハルヒ。そんなSF小説じゃあるまいし…と、誰でもそう思う…。しかしハルヒは心の底から真剣だった。それに気づいたキョンをとりまく日常は、もうすでに超常になっていた…。
