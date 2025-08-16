為替相場まとめ８月１１日から８月１５日の週
１１日からの週は、米国の金融政策を巡る思惑に大きく揺れた一週間だった。週前半は米ＣＰＩの発表を前に様子見ムードが広がる中、ドル円は148円台で推移。しかし、発表されたＣＰＩが予想を下回ったことで、ＦＲＢの９月利下げ期待が急速に高まり、ドル安が進行した。これによりドル円は147円台、さらには146円台前半まで下落した。週半ばには、ベッセント米財務長官がＦＲＢへの大幅利下げ要求に加え、日銀の利上げを促すような発言をしたことで、ドル安・円高の流れがさらに加速。しかし、週の後半に発表された米ＰＰＩが予想を大幅に上回ったことで、市場は一転してドルを買い戻す展開となった。ＰＰＩの結果は、行き過ぎた利下げ期待を後退させ、ドル円は再び147円台後半まで急反発。全般的には米９月利下げ期待が高く、ドル売り圧力が優勢だった。円相場は、週末の日本ＧＤＰ１次速報値の上振れを受けて日銀利上げ観測が広がり、円高圧力がみられた。ポンドは英GDPの回復を受けて利下げ観測がやや後退、特に対ユーロでの堅調さが目立った。市場の関心は、来週のジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の今後の金融政策に関する発言へと移ってきている。
（１１日）
東京市場は山の日の祝日のため休場。
ロンドン市場はドル買いが優勢。ただ、アジア時間のドル安を戻す動きにとどまり、方向感は乏しい。市場は翌日の米消費者物価指数（CPI）発表や米中関税一時停止期限を控え、様子見ムードが強い。この日は東京市場が休場で、英欧米の主要経済指標発表もなく流動性は低め。ドル円は147円台で往って来い、ユーロドルは1.16台、ポンドドルは1.34台でそれぞれ先週末ＮＹ終値付近に戻した。クロス円も小動きで、ユーロ円は171円台後半から172円台前半、ポンド円は198円台での推移。米債利回りは小幅低下、米株先物は小幅高。欧州株は独仏株が下落、英株は小高い。トランプ米大統領は中国に米国産大豆輸入を４倍に拡大するよう要求し、関税協議期限を前に圧力を強化。一方、米政府がエヌヴィディアやAMDの対中チップ販売収益の１５％徴収との報道もあったが、市場のリスク回避姿勢は限定的だった。
ＮＹ市場ではドル円がじり高となり、148円台を回復した。為替市場全体でドル高が優勢。明日の７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表を控えた調整の動きだが、148円台では売り圧力もこなしている。7月の米ＣＰＩはコア指数で前月比０．３％、前年比３．０％が予想され、６月よりやや高めの数値が見込まれている。予想を上回ればＦＲＢの早期利下げ期待に変化が生じる恐れがあり、ドルは短期的に反発する可能性もある。ユーロドルは売りが優勢で1.15ドル台に下落し、一時２１日線を割り込んだが、中期的な上昇トレンドは維持している。１５日に予定されるトランプ米大統領とプーチン露大統領のアラスカ会談ではウクライナ問題が協議される見通しで、停戦期待が高まればユーロは堅調に推移する可能性があるが、影響は限定的との見方も出ている。ポンドドルは1.34ドル付近で推移。先週の英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）では政策経路の不確実性が指摘された。市場では２０２５年の利下げ回数は従来予想の２回から１回に減らされ、次回は１１月と見込まれている。ターミナルレートは３．２５％と予想されている。全体として市場は明日の米ＣＰＩを前に慎重姿勢を強めており、ドル高優勢ながら明確な方向感は見られない。
（１２日)
東京市場で、ドル円は148円台前半で推移。午前は日経平均の大幅高を受けたリスク選好で円売りが進み、一時148.40台まで上昇。さらにトランプ米大統領が対中関税交渉を９０日間延長する大統領令に署名し、米中貿易摩擦懸念が後退したことも支えとなった。午後には148.45付近まで小幅に高値を更新したが、今夜９時３０分発表予定の７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控え上値は限定的となり、148円台前半で揉み合った。ユーロ円も円安で一時172円半ばまで上昇後は伸び悩み。豪ドル円は、豪中銀の利下げ発表後に軟化し午後に96.31付近まで下落。ユーロドルは1.16台前半で方向感なく揉み合った。
