¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê47¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤ª3¿Í¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×Ô¥½½Ïº¡õÎï²Ó¡õÒ°¸¼¤Î¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ä¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡¿14¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦ËÙ±ÛÒ°¸¼¡Ê»ÔÀî¿·Ç·½õ¡¿12¡Ë¤é¤È¥Ï¥ï¥¤¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ëµ¢¤í¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Çµ¢Âð¤¹¤ë3¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ¿ÍÏµ¤Ã¤¹¡¢¡¢¡×¤È¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¥²¡¼¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò»þ´Ö¤Î1¥³¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤ª3¿Í¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È3¿Í¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤À¤«Íª¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¥Ñ¥Ñ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤À¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
