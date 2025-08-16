¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡¡¢¨2014Ç¯»£±Æ¡¡¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡Ê58)¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄ«¤«¤éÉûºÚºî¤ê¤·¤Æ¤¿¡¼¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤ÊÌîºÚ¤Îºî¤êÃÖ¤­¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤ ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¿©»ö¡×¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê¡É5ÉÊ¤ÎÌîºÚ¤Îºî¤êÃÖ¤­

¡¡ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ø»Ò¤ÎÀ¸Õª¤È»çÁÉ¤Îè¬²ÙÄÒ¤±¡×¡Ö¿Í»²¤·¤ê¤·¤ê¡×¡Ö¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¡×¡Ö¥ì¥¿¥¹¤È±öº«ÉÛ¡×¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤­¤å¤¦¤ê¤È»çÁÉ¤ÎÄÒ¤±¡×¤Î5ÉÊ¡£¡Ö¤´¤Þ¡¢¥Ý¥ó¿Ý¡¢½Ð½Á¾ßÌý¡¢º«ÉÛ¤À¤·¡¢¹õº½Åü¡¢¤¤¤Ä¤âÍ­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢À¸Õª¤È¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¤·¤½¤Ï¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤ ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¿©»ö¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜËþÂ­¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£