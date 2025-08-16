浜辺美波＆Snow Man目黒蓮「ほどなく、お別れです」“最高のお見送り”を目指す特報映像初解禁
【モデルプレス＝2025/08/16】女優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月公開）より、“最高のお見送り”を目指す2人が描かれた特報映像が解禁された。
【写真】Snow Man目黒蓮、美人女優との“恋人繋ぎ”ショット
誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない「悲しみ」を明日を生きる「希望」に変えるため、“最高のお見送り”を目指す美空と漆原の2人が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された本編映像が初公開。映像内では納棺師としての顔も持つ漆原が「納棺の儀」を丁寧に執り行う姿も。教育係の漆原から厳しい指導を受けていた美空も、遺族や故人に対して常に誠実に寄り添う彼の姿に徐々に憧れを抱き、そんな2人がタッグを組むことで、やがて最期の瞬間に最高の奇跡が起こる。
三木孝浩監督による柔らかな色調の映像、そして、亀田誠治による優しく染みわたる劇中音楽からも温かさと希望を感じる特報映像に。映画タイトルにもなっており、本映像の最後を締めくくる、漆原の「ほどなく、お別れです」という言葉に込められた、本当の意味とは？なお、同映像は、8月1日より全国の映画館（※一部劇場を除く）にて順次上映されている。
小説『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、長月天音のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）。自身も夫の5年にわたる闘病生活の末に死別し、悲しみの中、同じように悲しい想いをしている人を救いたい、そして、自身も書くことで救われるかもしれない…という想いで、2年の歳月をかけて執筆。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す感動の物語を、この度、実写映画化する。（modelpress編集部）
【葬祭プランナーとは】遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事。
【納棺師とは】遺体を棺に納めるために、湯灌や死化粧、死装束への着替えなど、様々な処置を行う専門の職業。
【Not Sponsored 記事】
◆「ほどなく、お別れです」“最高のお見送り”を目指す特報映像初解禁
◆「ほどなく、お別れです」実写映画化
