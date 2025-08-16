Hey! Say! JUMP山田涼介「人生の中に守りという選択肢はない」モノトーンの世界で“準備”と“攻め”を語る
【モデルプレス＝2025/08/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、8月21日発売の雑誌「VOCE」（講談社）10月号に登場。自身の連載「BEAUTY DICTIONARY」でモノトーンの世界に佇み、“準備”と“攻め”について語っている。
今回のテーマは、「準備・用意」という意味を持つ「prepare」。鏡の中で自分自身を見つめたり、食事や水分を摂ったりと、山田の“準備”をイメージした世界観の中でシューティングが行われた。
モノトーンをベースとした印象的な空間の中で語ったのは、“準備こそが攻め”だという確かな気持ち。「基本的に僕の人生の中に守りという選択肢はないんです」という言葉の通り、意思の強さが伝わるような撮影になった。山田の“攻め”が詰まった1冊となっている。
なお、今号の通常版表紙とSpecial Edition表紙は浜辺美波。増刊表紙、Special増刊表紙はTHE RAMPAGEの川村壱馬が飾っている。（modelpress編集部）
