月に一度、金曜22時から24時で放送されるラジオ番組『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）に滝川クリステルがゲスト出演。再会を喜ぶ2ショットが公開された。

写真：松任谷由実＆滝川クリステルの再会2ショット！黒白と対象的なオセロコーデにも注目（全3投稿）

■滝川クリステル「とっても楽しい時間を過ごさせていただきました」

8月15日放送の『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』にゲスト出演した、滝川クリステル。放送前日には、ラジオにゲスト出演する旨を知らせるとともに松任谷由実との2ショット写真を投稿。

松任谷由実（写真左）は黒を基調に透け感のあるクールコーディネートを、滝川クリステル（写真右）は爽やかなワンピース姿で肩にジャケットを軽くかけたホワイトコーディネートと対象的な黒白“オセロ”コーデを披露。ふたりとも再会を喜ぶように笑顏を見せている。

「何度かお会いさせていただいていたのですが、今回はなんと12年ぶりだったかもしれません」と久しぶりの再会であることを明かし、「とっても楽しい時間を過ごさせていただきました」と綴っている。

■松任谷由実は放送終了後に滝川クリステルとの2ショット写真を投稿

また、放送終了後には松任谷由実も自身のInstagramにて「実は意外と、ファンキーなひとなのよ！」と茶目っ気たっぷりに滝川クリステルを紹介しながら、2ショット写真を投稿している。

■ユーミン×滝クリのトークはradikoタイムフリーで

なお、『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』番組公式Xでは、松任谷由実と滝川クリステルの2ショットを投稿するとともに「五輪誘致のプレゼンの舞台裏や、2人が好きな映画の話など自然体な滝川さんとユーミンのトークをもう一度お楽しみください」トーク内容の一部を紹介。

さらに、radikoのタイムフリーにて2025年8月16日24:33まで聴くことができるのでチェックしてほしい。