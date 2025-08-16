¥µ¥Ã¥«¡¼Æ²°ÂÎ§¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¦ÌÀ¾¾Èþ¶ê¡¢½ãÇò¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¡µó¼°¤òÊó¹ð...¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¥ì¥¤¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢SC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µó¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Çò¤¤¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÆ²°ÂÁª¼ê¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß
Æ²°ÂÁª¼ê¤ÈÌÀ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢24Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ²°ÂÁª¼ê¤Ï25Ç¯6·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î13Æü¡¢ÌÀ¾¾¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¤ÎÈäÏª±ã¤«¤é¾¯¤··Ð¤Á²þ¤á¤Æµó¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Çò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ù¡¼¥ë¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¡£Çò¤¤¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÆ²°ÂÁª¼ê¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤à¼Ì¿¿¤ä¡¢¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤òÊú¤¤·¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê±üÍÍ ¥ª¡¼¥é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤ß¤¯¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£