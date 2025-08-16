¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ó¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â´Ø·¸¼Ô¤âÂç´¿´î¡Ä¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤¬ÂçºåËüÇî¤ËÍè¤¿¡ª
¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Ïº£¤â·òºß
²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÂçºåËüÇî¡££¸·î£¶Æü¤Ë¤Ï1500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£13Æü¤Ë¤Ï¹õ»ú²½ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÆþ¾ì·ôÈÎÇä1800ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
³¤³°¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤¯¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ëÂÀ¸ø¤ä¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¸ø½÷¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É²¦½÷É×ºÊ¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¹ñ²¦¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£··î²¼½Ü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÎVIP¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡Ê58¡Ë¤À¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1981Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Åª¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯¤ËÅö»þ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î150²¯¥ê¥é¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó16²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ç92¡Á¡Ç93Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢UEFA¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÎFIFAºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤È¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ïµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡É¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡É¥Ö¡¼¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«WÇÕ¤À¡£
¡ÖÂç²ñÄ¾Á°¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£³»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à£¶ÆÀÅÀÃæ¡¢£µÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£È±·¿¤âÆÈÆÃ¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡È¥³¥Ç¥£¡¼¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÇÏ¤Î¿¬Èø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤ÏPK·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª¥¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤¬³°¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¤Ç¡Ø¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤ÎÂç²ñ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤¬ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î¶À³«¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ò´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¯¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ïº£¤â·òºß¡£µ¤¤Å¤¤¤¿Íè´Û¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥Ó¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¾Ð´é¤ÇÀ¼¤Î¤¹¤ë¤Û¤¦¤Ë¼ê¤òµó¤²¡Ö¥°¥é¥Ã¥Ä¥§¡×¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë¡Èï»Ñ¤Ç¶À³ä¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤â¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼OBÀï¤Ê¤É¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ºÆ¤Ó¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£