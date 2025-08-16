¡ÚÎ¦¾å¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤¬ÆüËÜÎòÂå2°Ì¥¿¥¤=2m33¤ò¥Þ¡¼¥¯ ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àÆÍÇË ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íºö¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡þAthlete Night Games in FUKUI 2025¡Ê8·î15Æü¡Á16Æü¡¢Ê¡°æ±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
2017Ç¯¤Ë100m¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¤Î9ÉÃÂæ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿9.98¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢Î¦¾å¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È ¥Ê¥¤¥È ¥²¡¼¥à¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÎÀ¥¸ÅÍ¥ÅÍÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤Î2m33¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¡£½é¤ÎÂåÉ½¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÅÁª¼ê¤Ï3²óÌÜ¤Ë2m30¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤¯Î¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡á2m33¤ËÄ©Àï¡£2²óÌÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Âç´î¤Ó¡£´ÑµÒ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢»îµ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º¸±¦°ã¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤ÆÄ©¤ó¤À2m33¤ò¸«»öÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´·¤ì¤Í¤§¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¡È²¶¡¢¤³¤ìÄ·¤ó¤À¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤²¤§¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â5°ÌÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¡¢¶¥µ»Ãæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¡£¡Ö¡Ê¥á¥¬¥Í¡Ë²õ¤ì¤¿¤ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤ò10ËÜ¤¯¤é¤¤¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·¤É³¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤íºö¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£