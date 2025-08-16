¡Ö¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÃæÅÄæÆ¤Ø¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸À¤·¤«¤Ê¤¤¡×
µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤«¤éÃæÅÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£°ì½ï¤ËWBC¤À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤óµð¿Í¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÃæÅÄÁª¼ê¤¬ÁÊ¤¨¤ë¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤Í¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Í¡£¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸À¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£