猫に服を着せると、可愛らしく見えますよね。しかし、今回紹介する猫ちゃんは一味違いました。術後に着ることが多い「エリザベスウェア」を身につけた瞬間、その姿が予想外の方向に進化！

ふわふわの毛が服の隙間からあふれ出し、まるで鍛え抜かれたボディビルダーのようなマッチョなフォルムになってしまったのです。投稿はX（旧Twitter）にて、14万いいねを記録。多くの方に笑いと癒しを届けました。

見れば見るほどツボって笑いが止まらないｗｗｗ

今回、Xに投稿したのは「_mhk7_」さん。

エリザベスウェアといえば、猫の体をすっぽり包むデザインなのが特徴。しかし、投稿の猫ちゃんは毛の量が豊富なため、服の内側に押し込まれた毛が入りきらず外に進出。

その結果、足の部分はムキムキに。ボディビルダーみたいなシルエットになったようです。前足を揃えて座っている姿が、まるで「鍛えた二の腕を見せている」ように見えますよね。

一目見て笑えるだけでなく、何度見てもじわじわと面白さが増すところもポイント。最初は「ちょっと足が太く見える？」程度でも、見れば見るほどマッチョ感が強調され、気づけば笑いが止まらなくなる…という方も多いはず。まさに奇跡の一枚といえるでしょう。

マッチョ化した猫ちゃんに大爆笑したX民たち

エリザベスウェアを着たら、もふもふすぎてマッチョ化してしまった猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「めっちゃマッチョでかわいい」「マッチョで素敵に見えます」「ムキムキで解せぬ顔が素敵」などの声が多く寄せられていました。意外とムキムキな猫ちゃんは好評だった模様。

また、投稿のコメント欄には、たくさんのエリザベスウェアを着こなす猫ちゃんたちが大集合。いつもとは違った可愛さが溢れていました。マッチョ猫ちゃんたちは多くの人に笑顔を届けてくれそうです。

