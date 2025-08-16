浜辺美波＆目黒蓮“葬祭プランナー”が最高のお見送り目指す 映画『ほどなく、お別れです』特報映像が公開
俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』の特報映像が解禁された。
【動画】納棺する目黒蓮の姿も…映画『ほどなく、お別れです』特報
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空（しみず・みそら）を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二（うるしばら・れいじ）を目黒が演じる。
誰にでもやってくる、永遠のお別れ―。決して避けては通れない「悲しみ」を明日を生きる「希望」に変えるため、“最高のお見送り”を目指す美空と漆原の2人が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された本編映像が初公開された。
映像内では納棺師としての顔も持つ漆原が「納棺の儀」を丁寧に執り行う姿も。教育係の漆原から厳しい指導を受けていた美空も、遺族や故人に対して常に誠実に寄り添う彼の姿に徐々に憧れを抱き、そんな2人がタッグを組むことで、やがて最期の瞬間に最高の奇跡が起こる。
三木孝浩監督による柔らかな色調の映像、そして、亀田誠治氏による優しく染みわたる劇中音楽からも温かさと希望を感じる特報映像に仕上がった。映画タイトルにもなっており、本映像の最後を締めくくる、漆原の「ほどなく、お別れです」という言葉に込められた、本当の意味とは――。なお、特報映像は、8月1日から全国の映画館(※一部劇場を除く)にて順次上映されている。
