¡Ö¥Þ¥¯¥É¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¯¥É¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Þ¥¯¥É¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÌ¾¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Þ¥¯¥É¤È¤Ï¡¢Âç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎÂ¯¾Î¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¡×¤Ï¼ç¤Ë´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¥×¥é¥¹¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô