¡ÖÁ¬È¡¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÄÁ¤·¤¤´Á»ú¤Î±ØÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÁ¬È¡¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÁ¬È¡¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÁ¬È¡¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ë¤Ð¤³¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Á¬È¡±Ø¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤«¤é¾®Ã®»Ô¤ØÆþ¤ëºÇ½é¤Î±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
±ØÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥Ë¥·¥óµù¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµù»Õ¤Î²È¤Ë¤ÏÁ¬È¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ØÌ¾¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
