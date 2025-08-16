浜辺美波「大きな心でどんと構えていられる大人になりたい！」 “かわいい”“美しい”を両立
俳優の浜辺美波が、21日発売の雑誌『VOCE』10月号（講談社）の通常版、Special Editionの表紙を飾る。
【表紙カット】圧倒的な透明感！可憐な浜辺美波
25歳になる浜辺が持つ、少女のようならしさと、大人の女性の美しさの魅力を引き出すため、ピュアなホワイトと辛口カーキの衣装を用意。シーンに合わせて魅せる、表情のバリエーションはまさに国民的俳優の貫禄だった。
インタビューでは、25歳になるにあたって、やってみたい＆続けていきたい25個のキーワードを収録。「大きな心でどんと構えていられる大人になりたい！」と語る浜辺のこれからの仕事との向き合い方、キレイにまつわることを掲載する。
また、同誌発売の翌日22日には、メモリアル写真集『浜辺美波写真集 25』が発売される。「今まで一番、浜辺美波をさらけだした」と語る1冊になっている。
同号の増刊、Special増刊の表紙はTHE RAMPAGE・川村壱馬が飾る。
