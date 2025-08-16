芸能事務所「seju」に所属する本郷柚巴、榎原依那、溝端葵、高野真央（※高＝はしごだか）の4人が表紙を飾った、7日発売の写真週刊誌『FRIDAY』が完売店続出のヒットを記録しており、大反響を受けて未掲載カット2枚が公開された。



同誌では今をときめくグラビアクイーン4人が集結し、表紙から巻頭にかけて異例の37ページを独占＆メイキングDVDという超大型企画が実現。発売後SNS で「眼福」「贅沢すぎるコラボ」「グラビア史に残る完全保存版」だと絶賛の声が相次ぎ、14日間の販売期間の合併号にもかかわらず、発売からわずか7日間も経たないうちに品薄状態となった。



また、現在はsejuとFRIDAYのコラボレーションによるショートドラマ『sejuに恋する金曜日』（通称：「seju恋」）も各種SNSはで配信中。加えて、FRIDAYの公式ウェブサイト「FRIDAYサブスクリプション」では、出演モデルたちによる限定グラビアムービーやデジタル写真集がサマーセールとして期間限定で展開されている。