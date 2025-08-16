山田涼介、“準備”こそが攻め「僕の人生の中に守りという選択肢はない」グラス片手にたたずむ眼福カット公開
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介による美容雑誌『VOCE』10月号（21日発売／集英社）の連載『BEAUTY DICTIONARY』では、“見る美容液“山田がモノトーンの世界にたたずみ、自身の“準備”と“攻め”について語る。
【写真】幻想的…月を模した球体の下で熱唱する山田涼介
今回は「準備・用意」という意味を持つ「prepare」をテーマに撮影。鏡の中で自分自身を見つめたり、食事や水分を摂ったり。山田の“準備”をイメージした世界観の中でシューティングを進行した。
モノトーンをベースとした印象的な空間の中で、山田が語ったのは“準備こそが攻め”だという確かな気持ち。「基本的に僕の人生の中に守りという選択肢はないんです」という言葉の通り、意思の強さが伝わるような撮影になった。山田の“攻め”が詰まったスペシャルな内容に仕上がっている。
