¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏÀè¤Û¤É¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤é¤Î¾¯¿Í¿ô²ñ¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ²¼¤òÊâ¤¯¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ
¡¡¾¯¿Í¿ô²ñ¹ç¤Ï¡¢2»þ´Ö45Ê¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ù¥í¥¦¥½¥Õ¹ñËÉÁê¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥í¥¦¥½¥Õ¹ñËÉÁê¤Ï²ñ¹ç¸å¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô²ñ¹ç¤ò½ª¤¨¡¢Ï²¼¤òÊâ¤¯¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯µ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÏÍ½Äê¤è¤ê¤â1»þ´ÖÁá¤¯»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë