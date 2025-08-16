「頭のいい子供たち」が夢中になっている異例のビジネス書で紹介されている問題『17頭の牛』とは？
「ビジネス書なのに、なぜか子供が夢中で読んでます！」
こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。
そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子供にまでウケている。「親が買ったら、先に子供が読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）
AIは「論理的な思考」ができるのか？
論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。
この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？
そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。
・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる
・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ
上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。
「17頭の牛」
17頭の牛がいる。
A,B,Cの3人は、この牛を譲り受けることになった。
ただし条件として、牛全体の頭数のうち、Aは2分の1を、Bは3分の1を、Cは9分の1を、それぞれ譲り受けねばならない。
しかし、うまく分けられず困っていたところ、そこに偶然通りかかった友人が「あること」をして、条件どおりに牛を分配した。
友人はいったい何をしたのだろう？
さて、AIの回答はいかに？
なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。
AIの回答
これは有名な論理的思考問題で、「17頭の牛の分け前」として知られています。答えは、“友人が牛を1頭貸した”です。
■ 論理的に解いてみましょう
【前提】
・牛は全部で17頭。
・A：半分（1/2）
・B：1/3
・C：1/9
これを数学的に計算すると
→1/2 + 1/3 + 1/9 = ?
通分すると
→ （9/18）+（6/18）+（2/18）= 17/18
つまり、17頭をそのまま分けると「1頭分足りない（=17/18しか分配できない）」という問題が起きます。
■ 解決方法
そこで友人が登場して「1頭の牛を一時的に貸し」、合計を18頭にしました。
すると…
・A：18 × 1/2 = 9頭
・B：18 × 1/3 = 6頭
・C：18 × 1/9 = 2頭
合計 → 9 + 6 + 2 = 17頭！
■ 結末
・条件どおり正確に分配できた。
・残った「1頭」は、友人が貸した牛なので、返却すればよい。
■ 答え
友人が自分の牛を1頭足して18頭にし、分配が終わった後にその1頭を引き取った。
これは、一見無理な配分条件も、ちょっと発想を変えることで解決できるという、論理的思考と発想の柔軟性を学ぶ良問です。
ふむふむ、なるほど…。
この回答、はたして正解なのでしょうか？
次ページで、確認してみましょう。