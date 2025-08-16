「ビジネス書なのに、なぜか子供が夢中で読んでます！」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。

そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子供にまでウケている。「親が買ったら、先に子供が読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

AIは「論理的な思考」ができるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「17頭の牛」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「17頭の牛」 17頭の牛がいる。

A,B,Cの3人は、この牛を譲り受けることになった。

ただし条件として、牛全体の頭数のうち、Aは2分の1を、Bは3分の1を、Cは9分の1を、それぞれ譲り受けねばならない。

しかし、うまく分けられず困っていたところ、そこに偶然通りかかった友人が「あること」をして、条件どおりに牛を分配した。

友人はいったい何をしたのだろう？

さて、AIの回答はいかに？

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

これは有名な論理的思考問題で、「17頭の牛の分け前」として知られています。答えは、“友人が牛を1頭貸した”です。 ■ 論理的に解いてみましょう 【前提】 ・牛は全部で17頭。

・A：半分（1/2）

・B：1/3

・C：1/9

これを数学的に計算すると

→1/2 + 1/3 + 1/9 = ?

通分すると

→ （9/18）+（6/18）+（2/18）= 17/18

つまり、17頭をそのまま分けると「1頭分足りない（=17/18しか分配できない）」という問題が起きます。 ■ 解決方法 そこで友人が登場して「1頭の牛を一時的に貸し」、合計を18頭にしました。 すると… ・A：18 × 1/2 = 9頭

・B：18 × 1/3 = 6頭

・C：18 × 1/9 = 2頭 合計 → 9 + 6 + 2 = 17頭！

■ 結末 ・条件どおり正確に分配できた。

・残った「1頭」は、友人が貸した牛なので、返却すればよい。

■ 答え 友人が自分の牛を1頭足して18頭にし、分配が終わった後にその1頭を引き取った。

これは、一見無理な配分条件も、ちょっと発想を変えることで解決できるという、論理的思考と発想の柔軟性を学ぶ良問です。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、確認してみましょう。

