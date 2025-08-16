¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û²ÆÍ£°ì¤Î£Ç¶¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ç¸«¤ë¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡ÆÃ¼ì¤ÊÍÎ¼Ç¥³¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡£¸·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç¶»¥ËÚµÇ°¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡JRA²Æ¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤È¤Ê¤ë£Ç¶°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¼ÂÀÓÇÏ¤âºÇÂç¶ÔÎÌ58kg¤Ç½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²áµî¤ËÂ¿¤¯¤Î£ÇµÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019¡Á2021Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÊÍÇÏµÇ°¡Ë¡¢¥Î¡¼¥à¥³¥¢¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Ë¡¢¥½¥À¥·¡Êºù²Ö¾Þ¤Ê¤É¡Ë¤È£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£ÇµÇÏ¤¬¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤â¡¢»©·î¾ÞÇÏ¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¤¬£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯£±·î¤Î£Ç·Ãæ»³¶âÇÕ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¡¡photo by Sankei Visual
¡¡º£Ç¯¤â¡¢ºòÇ¯¤Îºù²Ö¾ÞÇÏ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¼ÂÀÓÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿Íµ¤ÇöÇÏ¤Î¹¥Áö¤âÂ¿¿ô¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢½©¤Î£Çµ¤òºÇÂçÌÜÉ¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓÇÏ¤¬ÌÜ°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þ·×¤Î¤«¤«¤ëÍÎ¼ÇÇÏ¾ì¤Ç¡¢Åìµþ¤äµþÅÔ¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤ÏÅ¬À¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤ÎÅ¬À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ìÅý¤À¡£º£²ó¤Ï»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¤Î¼ï²´ÇÏÀ®ÀÓ¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²áµîÌó10Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¡Íø¿ô¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È18¾¡¡¢¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼15¾¡¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤13¾¡¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¾¡Î¨¤äÏ¢ÂÐÎ¨¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¦¤Á¤Î£±Æ¬¤¬¡¢40Àï£µ¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¤Ç¾¡Î¨12.5¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨22.5¡ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥ê¥¹¤À¡£¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¤Ï»¥ËÚµÇ°¤Ë¸Â¤ë¤È£´Àï¤·¡¢2022Ç¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¡¢2024Ç¯¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î£²¾¡¡£¾¡Î¨50¡ó¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½ÐÁö¤¹¤ë¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¤Ï¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡Ë¡£º£Ç¯¤Î£Ç·Ãæ»³¶âÇÕ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç·ÃæµþµÇ°¡Ê¾®ÁÒ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Î½Å¾Þ£²¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÏ¤À¡£
¡¡»¥ËÚ¤Ç¤Ï½ÐÁö¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤ÇÍÎ¼Ç¤ÎÈ¡´Û¤Ç¤Ï¡¢£²ºÐ£··î¤Ë¼Ç1800£í¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¡££´ºÐ»þ¤Èº£Ç¯¤Î£Ç·È¡´ÛµÇ°¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë£¶Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¶Ãå¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢£´ºÐ»þ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÜ³Ê²½Á°¤Ç¡¢Á°Áö¤Îº£Ç¯¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç59kg¤È¡¢ÇÔ°ø¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö¤ÏºÇ¾®¤Ç¤âÂ¾ÇÏ¤è¤ê£²kg½Å¤¤¶ÔÎÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢²´ÇÏ¤Ï°ìÎ§¤Ç58kg¡£Á°Áö¡¢È¡´ÛµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ï56kg¤Ç£³kg¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ç¤ÏÆ±¶ÔÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤ÊÑ²½¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¤Ï·ìÅý¤âÍ¥½¨¤À¡£½ÇÉã¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡Ê£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢£Çµ¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê£Çµ»©·î¾Þ¡¢£ÇµÂçºåÇÕ¡Ë¤È£²Æ¬¤Î£ÇµÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤Ï£¶ºÐ»þ¤ÎºòÇ¯¤â¡¢ÍÇÏµÇ°£²Ãå¤Ê¤É£Çµ¤Ç¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß£¶ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡Ú¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤âÆ±¥³¡¼¥¹¤Ç¹¥À®ÀÓ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹Æ±ÍÍ¡¢½ÐÁö¿ô¤³¤½Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¤Ç¤Ï22Àï¤·¤Æ£³¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤Ç¾¡Î¨13.6¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨18.2¡ó¤È¹¥À®ÀÓ¤À¡£
¡¡¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¼«¿È¤â»¥ËÚ¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢£²Àï¤·¤Æ£±¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡£¾¡Íø¤·¤¿£³ºÐ»þ¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤Ï£³ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¤Ç¡¢£²Ãå¤ÏÁ°Áö£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤Î¥¢¥¿¥Þº¹£²Ãå¡£¾å¤¬¤ê£³£Æ34ÉÃ£°¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÂ®¤Î±Ô¤¤º¹¤·µÓ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÁöÁ°¤Î½à¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¶Ó£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¡£¤³¤³£²Àï¤ÎÆâÍÆ¤ÏËÜ³Ê²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2000£í¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î»¥ËÚµÇ°¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£