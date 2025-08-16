È¯±ìÅû¤ËºÅÎÞ¥¬¥¹¡Ä È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â·ã²½¤Ç»²²Ã¼Ô¤È·Ù»¡¤¬¾×ÆÍ 47¿Í¤ò¹´Â« ¥»¥ë¥Ó¥¢
¡¡8·î14Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô¤ÇÈ¿À¯¸¢ÇÉ¤Î¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ÈÀ¯¸¢»Ù»ý¼Ô¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁë¥¬¥é¥¹¤òÃ¡¤³ä¤Ã¤Æ·úÊªÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¿¤Á
¡¡À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤òÃ¡¤³ä¤ê¡¢·úÊªÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½Æ°¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤ì¤òÄÃ°µ¤·¤è¤¦¤È·Ù»¡¤¬²ðÆþ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï·Ù»¡¤È¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ÏÈ¯±ìÅû¤ä²Ö²Ð¤ò·Ù»¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤à°ìÊý¡¢·Ù»¡¤ÏºÅÎÞ¥¬¥¹¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ê¡¢¥·¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤Ç°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò²ò»¶¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤Î11·î¤Ë¥Î¥Ó¥µ¥É±Ø¤Î²°º¬¤¬ÊøÍî¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡£º£²ó¤Î¥Ç¥âÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·Ù»¡´±27¿Í¡¢Ì±´Ö¿ÍÌó80¿Í¤¬Éé½ý¡£47¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë