「医療崩壊」したのに死亡率は上昇せず、代わりに「老衰」が急増…北海道夕張市の財政破綻が示した「教訓」

「医療崩壊」の驚くべき実態

夕張市の医療崩壊では驚くべきことがわかりました。医療が崩壊したにもかかわらず、夕張市の死亡率は上昇しなかったのです。

次の図は夕張市の死因別死亡率のグラフです。財政破綻前後でがんは若干増えていますが、心疾患や肺炎は減っていることがわかります。

死亡率では男性が若干減り、女性が若干増えていますが、トータルで見ればほぼ横ばいです。

死亡総数も財政破綻の前と後で変わっていません。

ただ、死亡総数が横ばいで、個々の疾患ごとの死亡率が低下、ということはあり得ません。死亡が減った疾患の代わりに、どこかで死亡が増えているはずです。夕張市の場合、代わりに増えていたのは「老衰」。それも急増と言っていいレベルでした。

「老衰」が増えた本当の理由

医療崩壊しても死亡率は増加せず、でも老衰が増えた？ こんなことを言うと、「医療崩壊によって、きちんとした診断もできなかったから、何でもかんでも老衰にされたのだろう」と思われるかもしれません。ところがむしろ事実は逆で、夕張市では「医療崩壊によって、医療の質が向上したから、老衰が増えた」と考えられます。

以前、「入院中や救急搬送の場合は、死因を老衰にしにくい」ことを説明しました。「老衰」とつけるのは在宅医療の医師が多いのです。夕張市の場合、財政破綻前は、老衰の割合が1パーセントを割る年も多く、極めて低い状況でした。

こちらのほうが問題です。財政破綻の前は、本来自宅でお看取りできるような方まで、入院させていた可能性があるということです。財政破綻によって病院が閉鎖・縮小されたことで、在宅医療を利用して在宅死を選ぶ方が増えたわけです。財政破綻前までは病床が豊富にあったため、「心配なら救急車でいつでも病院に来ていいよ」という体制でした。

しかし、初めて対面する救急医はその人の人生の物語を知る由もありません。「老衰」という診断をしにくいのです。教科書通りに検査をし、異常を見つけ、診断を下し、治療に進みます。

「過剰な医療をやめれば、患者が減る」

ただ、何度も言うように超高齢社会では医療で解決できる問題はわずかです。解決できない問題を病院医療に丸投げしてもいいことはありません。むしろその老いの過程を在宅医療・訪問診療でソフトランディングさせてあげられるような医療、それこそが超高齢化した街では必要だったのです。

実は夕張市では「救急搬送の数」も財政破綻後に大きく減少しています。もともと救命搬送のうち、大半は緊急性の低い通報と言われていますが、在宅医療の利用者が増えたことで、よほどのことがなければ、救急車ではなくかかりつけ医を呼ぶようになったのでしょう。

このように「医療崩壊で医療の質が低下し、死者が増える」のは間違いで、死亡率は増えなかったどころか、むしろ総合的に見た医療の質は向上していたことが推測されるのです。

この夕張市の事例は、「過剰な医療をやめれば、患者が減る」ことを示唆しています。

